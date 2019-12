Multi dintre potentialii parteneri de afaceri iti pot crea probleme. Se intampla in special cand nu stii nimic despre trecutul sau activitatile acestora.



Daca, dupa ce ai batut palma cu un colaborator, descoperi ca firma acestuia este insolvabila sau nu functioneaza in mod legal? In mod sigur o astfel de experienta este neplacuta si poate afecta atat veniturile, cat si imaginea companiei pe care o detii. Iata ce sa faci pentru a evita colaboratorii neseriosi!

Afla mai multe detalii de la clienti

Poti face asta prin intermediul internetului. Acorda o atentie deosebita portalurilor industriale si vezi daca gasesti vreun feedback referitor la firma cu care urmeaza sa lucrezi. Review-urile sunt de asemenea importante dar nu trebuie sa le iei in calcul pe toate. O parte din cele negative sunt facute de concurenti iar cele pozitive, pot fi facute si de catre angajati. Totusi, daca exista sute sau mii de review-uri si nota finala este undeva la 4 din 5, acesta ar putea fi un semn bun.

Lipsa review-urilor pe de alta parte poate arata faptul ca ai de-a face cu o companie inactiva sau care nu are clienti. Pentru a te asigura ca nu comiti o eroare, vezi daca exista si articole sau forumuri unde se discuta despre potentialul tau partener. Astfel, poti gasi experientele celor care au apelat la serviciile sau produsele acestuia.

Verifica statutul legal al viitorului partener

Verifica site-ul web oficial si vezi daca este profesional! Un site cu un design neplacut, imagini copiate fara drepturi de autor si text care contine multe greseli gramaticale, poate reprezenta semnul unui scam. O adresa de email se poate schimba usor si nu este o informatie in care ar trebui sa ai incredere. Cauta o adresa reala si un numar de telefon, apoi suna sau fa o vizita in locatia de pe harta.

Daca nu exista aceste date, mai mult ca sigur nu ai de-a face cu un partener real. Cum ramane, insa, cu politica de confidentialitate? Companiile legale intotdeauna vor avea pagini care contin termeni si conditii. Citeste-le cu atentie si vezi daca ti se pare ceva suspicios. Urmatorul pas este sa verifici personalitatea juridica a viitorului partener!

Acestea sunt cateva semne ale activitatilor ilegale:

Firma nu este inregistrata si nu poate fi regasita in sursele oficiale.

Firma se gaseste dar este inactiva si nu a depus bilantul in ultimii ani.

Firma are litigii in dosare comerciale sau penale si figureaza radiate, dizolvate din punct de vedere juridic sau cu intrerupere de activitate.

Un colaborator serios este inregistrat pe piata, functioneaza legal si este platitor de TVA. Poti obtine aceste informatii despre orice companie, pe baza Codului Unic de Inregistrare.

Tine cont de bonitate

Vrei sa obtii informatii despre companiile aflate in insolventa din Romania si din sapte state din Uniunea Europeana? Ei bine, acum poti face acest lucru. Serviciul este disponibil prin intermediul portalului european si a fost dezvoltat in colaborare cu registrele de insolventa din Austria, Republica Ceha, Estonia, Germania, Olanda si Slovenia.

Redbill: verificare firme rau platnice este, de asemenea, un serviciu prin care poti sa verifici gratuit orice companie din Romania, care a fost raportata de alti furnizori. Ia in considerare si felul in care partenerul tau accepta platile, mai ales daca vrei sa achizitionezi ceva de la acesta. In cazul in care se accepta doar numerar, un lucru sigur nu e in neregula. Fa doar plati electronice deoarece sunt securizate, nu necesita informatii personale si te pot ajuta sa iti recuperezi banii mai usor, in cazul unei fraude.

De ce sa-ti alegi cu grija partenerii de afaceri

In primul rand, alegerea partenerului nepotrivit nu doar ca este o experienta neplacuta dar te poate face sa pierzi bani si afecteaza imaginea companiei tale. Pentru a te asigura ca ai parte de o colaborare serioasa cu un brand, cauta informatii de la clientii acestuia, vezi daca functioneaza legal si verifica-i bonitatea. Urmand sfaturile de mai sus, vei putea face aceste lucruri!