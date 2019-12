Ai facut un credit in valuta, dar esti platit in lei. Poate vrei sa cumperi dolari sau euro pentru un concediu sau o investie la care te gandesti de mult timp. Fluctuatiile cursului de schimb par minore si iei decizia de cumparare sau vanzare manat de impuls. Daca ai aduna insa sumele pe care le schimbi pe o perioada mai lunga sau daca suma ar fi de ordinul miilor, ai observa cat de mult conteaza aceste diferente.





Piata schimbului valutar este un univers organic care isi ghideaza existenta dupa o serie de reguli stricte. Poate ca nu pare la prima vedere, dar exista metode care sa te ajute sa faci un schimb valutar avantajos. Sa vedem care sunt acestea.

Cotatia care stabileste valutele a doua tari este un raport influentat de mai mult decat cursul zilnic stabilit de BNR. Economia interna, gradul de indatorare al tarii, politica monetara, stabilitatea sau instabilitatea politica, nivelul exporturilor si al importurilor, riscul de tara stabilit de organisme internationale, situatia la nivel global si multe alte elemente influenteaza acest raport.

Trecand din imaginea macro, exista doua valori esentiale pentru decizia de a vinde sau a cumpara valuta. Cursul oficial si cursul de piata sunt doi indicatori pe care trebuie sa ii iei in considerare. Primul este stabilit de Banca Nationala si depinde de regula de cererea si oferta de valute de pe piata. BNR afiseaza aceasta valoarea zilnic, dupa ora 13:00 si o pastreaza pana ziua urmatoare.

Cursul de piata este un indice care variaza de-a lungul zilei in functie de ce se intampla pe piata, dar si de cat de tranzactionate sunt anumite valute. De aceea o sursa de informare actualizata este extrem de utila pentru a-ti contura o imagine de ansamblu a evolutiei cursului. Exista site-uri unde vei gasi cotatii valutare in timp real.

Problema principala cu care se confrunta oamenii cand fac un schimb valutar este lipsa analizei. Observarea trendului pietei, a directiei in care se schimba cursul poate sa fie un indiciu pretios. Sigur, o diferenta de un ban pare insignifianta, dar aplicata la o suma mai mare poate sa conteze. Cu atat mai mai mult daca diferentele sunt mai mari.

Orice medic internist sau de familie la care te duci pentru a verifica daca stai bine cu tensiunea arteriala iti va spune ca trebuie sa ai o perioada de observatie. Iti va recomanda sa iti iei tensiunea de doua ori pe zi, timp de o perioada de cateva zile sau saptamani, ca mai apoi sa iti dai seama de fluctuatii. In functie de rezultat, va sti daca este necesar un tratament, daca ai o problema serioasa sau mai degraba este vorba de o simpla dereglare alimentara.

Un consultant financiar iti va face o recomandare similara. Observa evolutia pietei si ia-ti timp sa gasesti momentul oportun pentru tranzactie. 7 zile in care urmaresti cateva banci sau poate cateva puncte de schimb valutar ar trebui sa-ti comunice daca momentul e bun.

Atunci cand cursul de vanzare este aproape de cursul oficial, de regula inseamna ca leul se apreciaza in comparatie cu valuta respectiva, castiga teren. Scaderea este posibila, dar mai putin probabila si de regula ar fi generata de elemente neprevazute, atipice ale pietei. Fluctuatiile sunt observabile si se fac in cateva zile.

Sa spunem ca ti-ai trasat un grafic dinamic in minte. In mijloc este cursul oficial. In stanga scade, in dreapta creste. Directia pe o perioada relativ scurta iti va spune daca este sau nu oportun sa faci tranzactia.

Mai exista si varianta de intelegere cu banca cu care lucrezi, aplicata mai ales la sume mari. Sa spunem ca vrei sa schimbi 45.000 de euro la o anumita data. Ai putea estima cursul de atunci si negocia acea valoare cu ei. Astfel te asiguri ca orice s-ar intampla, cursul va ramane cel calculat de tine din timp. Astfel de proceduri se intampla frecvent.