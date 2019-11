Un clip video socant a fost prezentat de medicii de la spitatul Wuxi din Jiangsu, China. Acestia au reusit sa extraga plamanaii unui barbat in varsta de 52 de ani, care a murit din cauza mai multor afectiuni pulmonare. Acesta a fost fumator timp de trei decenii.













Doctorul Chen Jingyu si o echipa care coordoneaza transplanturile au vrut sa indeparteze plamanii unui barbat care a murit in China. Pacientul, in varsta de 52 de ani, isi exprimase anterior dorinta de a-si dona organele in cazul unui deces. Insa, medicii au fost surprinsi sa constate ca plamanii sai erau intr-o stare foarte grava. Asta in conditiile in care acesta a fost fumator timp de 30 de ani, scrie LADbible.

Organele indepartate de la barbat sunt foarte inchise la culoare, nu roz cum ar trebui. Plamanii sunt negri ca niste carbuni si inflamati ca urmare a obiceiului nesanatos de a fuma. Alaturat clipului video dat publicitatii, care s-a viralizat in scurt timp, echipa de medici a scris „Inca mai ai curajul sa fumezi?”.

Transplantul nu a putut fi efectutat, data fiind starea in care plamanii erau.