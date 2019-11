Fostul presedinte Traian Basescu tine sa precizeze ca economistii Florin Citu si Lucian Isar se ocupa mai mult de propaganda “teoriei gaurii” si de contabilitatea dubla in loc sa treaca la masuri urgente de restabilire a echilibrelor macroeconomice si de reducere a vitezei de crestere a datoriei publice.



"«Teoria gaurii» nu va scuteste de obligatia de a va arata competenta!

O teorie confirmata de marii economisti Florin Citu si Lucian Isar. Economisti din generatia tanara, Florin Citu si Lucian Isar se ocupa mai mult de propaganda «teoriei gaurii» si a gogosii «contabilitatii duble» in loc sa-si suflece manecile si sa treaca la masuri urgente de restabilire a echilibrelor macroeconomice si de reducere a vitezei de crestere a datoriei publice.

Recunosc faptul ca, mult timp, i-am simpatizat pe amandoi crezand ca pot face si politici economice sanatoase si vizionare, nu doar „teoria gaurii” sau penibila sustinere despre un stat numit Romania care ar tine o „contabilitate dubla” precum traficantii de droguri.

Ca PSD-ul a administrat catastrofal resursele bugetare ale tarii, dar si imprumuturile contractate, nu am niciun dubiu. Dar sa insinuezi, pentru cetateni si jurnalisti, ca din contabilitatea tarii ar lipsi miliarde multe care nu se stie unde s-au dus este deja prea mult, oricat de amator in finante si nepriceput ar fi fost Teodorovici.

In realitate, cand simpaticii tineri economisti Citu si Isar vorbesc despre 'gauri', nu poate fi vorba decat despre venituri nerealizate, iar asta nu inseamna furt, ci doar incompetenta ori in planificarea veniturilor, ori in colectarea veniturilor, ori in executarea cheltuielilor, ori in toate la un loc si asta nu trebuie sa mire pe nimeni cand gestionarul bugetului tarii se numea Teodorovici zis si „discotecarul”.

Atentie, 'teoria gaurii' nu va scuteste de responsabilitatea de a demonstra ca, dincolo de a da din gura, stiti si carte. Este ora generatiei voastre. Restabiliti echilibrele macroeconomice...daca stiti cum. Succes!

'Teoria gaurii' este o neghiobie si din perspectiva economica

Este ceea ce se numeste 'self-fulfilling prophecy' – o predictie care se indeplineste prin simpla sa enuntare publica. Insistand pe aceasta idee, guvernantii nu fac altceva decat sa spuna ca statul este slab si fragil, invitand deopotriva speculatorii (si domnul economist Florin Citu stie foarte bine ce presupune asta) si creand neincredere in economie care duce la blocarea investitiilor straine sau romanesti.

PS – Lucian Isar este atat de nauc incat ma confunda cu Tariceanu in capul caruia „duduia economia” la sfarsitul anului 2008, cand de fapt economia se prabusea cu peste 8 procente de PIB. Sau nu-mi aduc eu bine aminte ca Lucian Isar era din acelasi partid cu domnul Tariceanu si-l mai si sfatuia in numele bancherilor... Vai... domnule economist Lucian Isar...", a scris Basescu pe Facebook.