Iarna aceasta se anunta a fi una destul de blanda, asa ca am gasit pentru tine in oferta de Black Friday 2019 la Fashion Days cateva perechi de incaltaminte pentru zile calduroase.

Puma - Pantofi sport cu insertii de piele intoarsa Thunder Rive Droite

Daca vrei sa spargi monotonia iernii cu o pereche de incaltaminte colorata, aceasta este cea mai buna varianta. Pantofii sunt din piele intoarsa, pentru zilele de iarna in care soarele zambeste timid de printre nori, si ii gasesti in oferta de Black Friday 2019 a Fashion Days daca vrei sa-i cumperi la reducere.

Love Moschino - Pantofi sport de piele ecologică, cu paiete

O alta pereche de pantofi care te va ajuta sa aduci soarele in zilele mohorate de iarna este de la Love Moschino. Si asta pentru ca au pe suprafata lor aplicatii din paiete in forma de inima. Ii gasesti la reducere de Black Friday 2019 in oferta Fashion Days.

Love Moschino - Pantofi sport de piele ecologică, cu aplicații de paiete

O pereche foarte interesantă de pantofi de la Love Moschino, pe care o găsești în oferta Fashion Days de Black Friday 2019, este și aceasta, iar aplicațiile în formă de inimă, din paiete și nu numai, nu lipsesc nici de pe aceștia. În plus, o inimă mare roșie tronează și pe talpă.

UGG - Ghete de piele intoarsa, fara inchidere Classic

Pentru zilele de iarnă fără ploaie dar ceva mai friguroase, îți recomandăm o pereche de UGG-uri. Știu, aici părerile sunt împărțite, nu toată lumea fiind fanul acestui brand. Însă, această pereche s-ar putea să te atragă prin stilul clasic și prin culoarea interesantă: violet. Poți să cumperi această pereche de UGG-uri la reducere de Black Friday 2019 la Fashion Days.

Black Friday 2019 Fashion Days: branduri cu cele mai mari discounturi

Nike (până la -50%), UGG (până la -40%), Trespass (până la -80%), New Balance (până la -50%), Columbia (până la -60%), Liu Jo (până la -60%), Guess (până la -50%), Love Moschino (până la -65%), Michael Kors (până la -40%), Pepe Jeans London (până la -60%), Napapijri (până la -80%), Fossil (până la -60%), Levi’s (până la -60%), Puma (până la -60%), Timberland (până la -65%), dar și branduri aflate la prima apariție în Black Friday: s.Oliver, Marc Jacobs, GAP, Replay.