De la o luna la alta, salariul tau rezista tot mai greu solicitarilor la care il supui de fiecare data cand scoti cardul din portofel.



Dorintele sunt tot mai multe, iar tentatiile tot mai diverse, dar rezervele de care dispui nu te incurajeaza sa iti faci planuri prea optimiste. Si totusi, daca ai putea sa schimbi atat de mult situatia, incat sa nu iti refuzi nimic din ce iti este cu adevarat folositor, dar sa si reusesti sa pui ceva deoparte? Nu-ti trebuie decat ambitie si un plan de bataie.

Fixeaza-ti o tinta clara

Numeroase sunt ispitele din magazine sau ofertele din mediul online, dar ceea ce nu iti doresti cu adevarat, nici nu merita sacrificiul tau. Inainte de a incepe sa economisesti, trebuie sa definesti o dimensiune clara a eforturilor necesare acestei actiuni. Ar putea fi renovarea casei sau achizitia unei masini mai bune decat cea pe care o ai acum? Ar putea fi aparatura care sa te ajute mai mult in meseria ta? Numai tu stii ce te-ar motiva sa pui bani la pusculita, pentru un rezultat palpabil.

Evalueaza-ti lucid veniturile lunare

Dupa ce ai stabilit tinta, e cazul sa verifici care sunt resursele de care dispui, pentru a-ti atinge scopul cat mai sigur cu putinta. Sunt, insa, momente in care ajungi la o concluzie deloc confortabila: salariul tau nu reflecta competenta pe care ai demonstrat-o de-a lungul timpului. Cu o multime de joburi disponibile online, nu ai nicio scuza pentru a nu te apropia mai mult de adevar in privinta veniturilor care se practica in randul specialistilor din domeniul tau. Ia-ti timpul necesar si studiaza oferta disponibila, daca simti ca nu ai parte de un tratament echitabil.

Ajusteaza-ti obiceiurile de consum

Dincolo de modul in care suntem tratati la job, nu putem sa vorbim despre cheltuieli lunare fara sa recapitulam obiceiurile dupa care ne administram propria existenta. De fiecare data cand alegi sa iesi cu prietenii in oras, gandeste-te ca o vizita costa mai putin si poate fi chiar mai placuta decat orele petrecute intr-un bar oarecare. La supermarket, lista de cumparaturi te scapa de chipsurile, ciocolata si berea aromata cumparate compulsiv, iar drumurile mai rare cu taxiul iti vor menaja portofelul. Cu timpul, toate acestea vor contribui la confortul tau financiar.

Adopta un stil de viata mai ponderat! Ai crede ca acest sfat se refera la cum poti trai mai sanatos, dar acesta nu este unicul sau sens. Desigur, daca vei consuma mai putin, vei cheltui pe masura, dar miza acestei strategii este una pe termen lung. Un om sanatos are un risc considerabil mai mic de a fi nevoit sa cheltuie bani pe medicamente, pe terapii complexe sau pe interventii chirurgicale. Te va costa infinit mai mult sa recuperezi ceea ce ai pierdut, decat sa mentii starea de bine pe care deja o ai.

Renunta la ceea ce iti prisoseste

Arunca un ochi in jur si vei vedea bani blocati in obiecte nefolositoare. Fie ca vorbim despre bicicleta pe care nu ai mai scos-o in parc de mai bine de sase luni sau despre consola de jocuri video pe care doar o stergi de praf, toate aparatele si dispozitivele pe care nu le intrebuintezi iti mananca indirect bani. Posteaza-le pe un site de anunturi si vei putea strange rapid o suma considerabila, numai buna pentru a-ti infiinta un mic depozit.

Cu sfaturile de mai sus, nu te vei imbogati, dar vei reusi sa iti creezi economiile la care deocamdata doar speri. Cu rabdare si cu autodisciplina, multe dintre planurile tale vor deveni realitate. Spor la economisit!