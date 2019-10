Liberalul Florin Citu, propus ministru al Finantelor Publice in Guvernul Orban, sustine ca ca programul de guvernare al PNL e scris bine, chiar daca nu perfect, merge intr-o directie buna pentru Romania.



"Am stat in aceste zile si am vazut criticile socialistilor la progrmul de guvernare al PNL.

Toti acesti urmasi ai lui Stalin, Lenin, Trotski si Ceausescu ajung la o singura concluzie:

In sfarsit, are si sectorul privat un program de guvernare dupa 30 de ani de "socialism cu fata umana” si 45 de ani de dictatura comunista.

Inseamna ca programul de guvernare al PNL e scris bine. Nu este perfect, pentru ca urmeaza un guvern de tranzitie, dar merge in directia buna pentru Romania", a scris Citu pe Facbook.