O bacanie - sau magazin care comercializeaza produse alimentare - nu necesita un capital de lansare foarte mare si reprezinta o afacere relativ usor de gestionat, insa activeaza pe o piata extrem de competitiva. Astfel, pentru a avea succes, sunt necesare, in primul rand, niveluri ridicate de rabdare si dedicare.



Daca v-ati lansat deja sau daca va ganditi sa investiti intr-o astfel de afacere, exista mai multe metode de a o transforma intr-una de succes. Unele reguli sunt general aplicabile, altele sunt specifice acestui domeniu de activitate. Aveti nevoie sa stabiliti clientela tinta, sa inchiriati sau sa cumparati un spatiu intr-un loc "cu vad", sa stiti de ce capital trebuie sa dispuneti si sa rezolvati problemele juridice legate de infiintarea magazinului. De exemplu, ar trebui sa stabiliti daca magazinul va avea un singur proprietar, mai multi asociati sau va fi administrat de o corporatie. Exista, insa, firme specializate care se ocupa de toate chestiunile legate de demararea unei astfel de afaceri, de la autorizatiile de functionare la asigurari si probleme legate de angajati.

Serviciul clienti

Clientii trebuie sa se simta permanent bineveniti si apreciati in magazin, este esential pentru succesul afacerii dumneavoastra. Din acest motiv, trebuie sa fiti foarte atent la procesul de angajare si trebuie sa luati in calcul si timpul petrecut pentru pregatirea noilor membri ai echipei. Angajati persoane care stiu sa fie prietenoase si care au bune capacitati de comunicare, fara ca gesturile lor sa para exagerate. Furnizati angajatilor uniforme, pentru ca oamenii care aleg sa intre in magazin sa ii poata identifica usor. De asemenea, puteti sa usurati procesul de comunicare intre angajatii din magazin sau cu cei din depozit, furnizandu-le dispozitive de tip walkie-talkie.

Strategia de marketing

Implementarea unui plan de marketing bun este un mare pas inainte in drumul spre succes al afacerii dumneavoastra. Puteti, de exemplu, sa atrageti clientii in magazin cu un plan de campanii promotionale, insa trebuie sa fiti atent ca aceste reduceri sa nu fie sursa unor pierderi financiare. O alta metoda de a creste vanzarile este de a plasa carduri promotionale pe rafturi sau chiar la casa de marcat pentru a atrage atentia asupra unor produse pe care consumatorii le remarca mai greu. Astfel de anunturi pot fi plasate si in zona cosurilor de cumparaturi, pentru a incuraja clientii sa achizitioneze anumite produse. Puteti, de asemenea, sa concepeti o platforma de socializare online cu ajutorul careia sa puteti comunica mai eficient si mai rapid cu clientii si sa va faceti publicitate. Pe platforma, produsele pot beneficia de o descriere, dar puteti merge mai departe, redactand texte care sa prezinte beneficiile lor.

Gestionarea inventarului

In cazul unui magazin alimentar, gestionarea inventarului poate fi o sarcina provocatoare, iar daca nu este facuta corect, poate duce la pierderi uriase. Astfel, pentru a gestiona cu succes inventarul magazinului, aveti nevoie sa faceti o lista de prioritati cu bunurile care sunt cele mai scumpe, iar produsele sa fie gestionate individual. In momentul in care plasati comanda pentru un nou stoc, nu trebuie sa uitati sa verificati si termenul de valabilitate al produselor care vor ajunge pe rafturi. In acest sens, exista mai multe programe de gestiune a inventarului care va pot ajuta sa organizati toate datele si informatiile. Un astfel de program poate fi util inclusiv pentru a va ajuta sa aflati care produse se vand rapid si care petrec prea mult timp pe raft.

Curatenia din magazin

Nimeni nu vrea sa intre intr-o bacanie murdara, unde la raionul de fructe si legume proaspete sa vada muste si diverse alte insecte. Magazinul trebuie sa fie in permanenta curat si eficient aranjat, astfel incat clientii sa se simta bine, potrivit talk-business.co.uk. Mai mult decat atat, si angajatii trebuie sa respecte reguli de igiena stricta, pentru a proteja sanatatea lor si a clientilor. O mare atentie trebuie acordata daca aveti amenajat un raion cu produse gata preparate, devenite din ce in ce mai populare printre clienti.

Cele patru aspecte prezentate mai sus pot fi utile in sporirea succesului unei bacanii, care rezulta din combinarea a trei elemente: oferte irezistibile pentru client, un loc de munca gestionat eficient si profit crescut la maximum.

Sursa foto: unsplash.com