Cumparam online mai mult ca niciodata, iar viitorul pietei locale de e-commerce este unul cat se poate de promitator. Acest tip de comert face parte din rutina noastra zilnica, cifrele anului trecut aratand clar faptul ca suntem prezenti 24/24 pe site-urile tranzactionale, in cautarea celor mai bune produse si servicii.



In medie, romanii au facut anul trecut cumparaturi online zilnice de aproximativ 10 milioane de euro, deteminand o crestere a pietei locale de e-commerce cu 30%, fata de 2017. Ritmul accelerat de crestere al segmentului de cumparaturi online (8% share din totalul pietei de retail) este determinat de o serie de factori decizionali extrem de importanti:



Viteza excelenta a internetului (Romania, in Top 5 tari din lume la acest capitol);



Gama mai mult decat variata de produse si servicii , la doar un click distanta;



Consultanta si suport online/offline - un factor extrem de important pentru fidelizare;



Modalitatile de plata , sistemul de livrari si politicile de retur practicate;



Notorietatea magazinului online si gestionarea eficienta a bazei de clienti etc

Mobile-ul genereaza 80% din totalul comenzilor online

Conform unui studiu publicat de GPeC, cumparaturile online de pe device-urile mobile au inregistrat in 2018 o crestere semnificativa fata de anii precedenti:



Cu 10% mai mult fata de 2017;



Cu 30% mai mult fata de 2016.

Datele arata ca, atat in mediul urban, cat si in mediul rural, romanii utilizeaza netul de pe mobil pentru a cumpara produse si servicii. Drept urmare, se poate observa, la nivel de piata, o optimizare generala a site-urilor de e-commerce pentru dispozitivele mobile pentru atragerea unui numar cat mai mare de clienti si fidelizarea acestora.

In mediul urban, peste 50% din utilizatori cumpara online

In 2018, ponderea utilizatorilor de net din mediul urban, care au incheiat cel putin o tranzactie pe o platforma de e-commerce, a fost de 53%. Si la acest capitol, se poate observa o crestere fata de 2017, an in care s-a inregistrat o pondere de 44%, privind acelasi aspect comportamental.

Magazinele online sunt vizitate atat de cumparatori, dar si de non-cumparatori, adica acei utilizatori care inca nu au facut pasul clar catre cumparare.

Motivele pentru care inca nu s-au decis variaza:



Continua sa caute si spera sa gaseasca un pret mai bun;



Se familiarizeaza in timp real cu experienta de cumparare online;



Monitorizeaza ofertele si promotiile sezoniere ale platformelor de e-commerce.

Shopperii online sunt din ce in ce mai educati

Cei care cumpara online, ajung pe platformele de e-commerce cu un bagaj solid de cunostinte, in privinta produsului pe care vor sa il achizitioneze. De altfel, concretizarea unei tranzactii este determinata de convingerea clara a faptului ca site-ul respectiv este locul ideal de unde trebuie sa cumpere.

Aici, rolul de “shopping assistant” al platformei este extrem de important:

“Clientii nostri sunt persoane care stiu exact cum trebuie sa arate Baia Perfecta, de aceea sunt pregatiti sa faca investitii SMART pentru confortul intregii familii. Calatoresc mult, experimenteaza, pun intrebari, deci putem spune ca inteleg mult mai bine luxul si calitatea, oferite de tehnologiile unei bai 2.0. Asadar, dorinta de a retrai aceleasi senzatii in confortul propriului camin este cat se poate de fireasca. SensoDays.ro este locul in care userii descopera produsele uimitoare a peste 100 de branduri de top pentru baie, bucatarie, dormitor si living, precum: Ideal Standard, Hansgrohe, Steinberg, Duravit, Missoni Home, Tommy Hilfiger Home, Maison Berger, Villeroy & Boch, Zwissel.

Vizita ulterioara in showroom, contactul direct cu produsele respective si sfaturile oferite de specialistii nostri nu fac decat sa consolideze si mai mult ideea unei case de vis, pe care au intuit-o atunci cand au intrat pe site-ul nostru.

Chimia dintre online si offline, conceptul de Consultanta 360° (telefon-chat-showroom), gama variata de produse de pe site, adaptarea platformei pentru dispozitivele mobile - iata ingredientele unei tranzactii online reusite.” a declarat reprezentantul SensoDays, furnizor de produse sanitare, produse pentru bucatarie si servirea mesei, dormitor, living si decoratiuni, din Segmentul Luxury Premium.

In 2019, romanii inteleg foarte bine ideea de e-commerce, consumand cu extrem de multa luciditate si expertiza acest tip de comert. De cealalta parte a cosului de cumparaturi, platformele sunt prinse intr-o adevarata concurenta pentru pozitionare si fidelizare a internautilor, insa privind imaginea de ansamblu a intregului segment, Romania genereaza in prezent unul dintre cele mai mari boom-uri din Europa, in privinta tranzactiilor online.