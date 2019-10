Senatorul liberal Florin Citu sustine ca in cazul in care economia globala intra in recesiune, Romania intra in colaps cu asemenea deficite gemene.

"Provocarea Romaniei- eliminarea deficitelor gemene sau colaps economic!

Niciun indicator nu arata mai bine ca o economie este VULNERABILA ca DEFICITELE GEMENE- bugetar si de cont curent.

Romania a mers in fiecare and din rau in mai rau. Ambele deficite au crescut.

In tot acest timp, celelalte tari care din regiune si-au imbunatatit situatia de la un an la altul. De exemplu TOATE surplus la contul curent si deficit bugetar aproape de zero.

Ce inseamna acest lucru? Simplu. Romania va resimti cel mai DUR efectele unei incetiniri a cresterii economice la nivel global. Daca economia globala intra in recesiune, Romania intra in COLAPS cu asemenea deficite gemene.

Si inca un detaliu important. In 2008 datoria publica a Romaniei era de 13% din PIB si am resimtit cel mai dur din regiune criza economica. Astazi datoria publica este de aproape 40% din PIB si deficite gemene. You do the math!, a scris Citu pe Facebook.