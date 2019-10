Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, dupa ce a cerut pedepse cu inchisoarea pentru datornici, s-a razgandit si acum a venit cu o noua propunere: amenda.

Pe 15 septembrie, Eugen Teodorovici cerea inchisoare pana la 6 ani pentru cei care nu isi paltesc impozitele si contributiile in termen de 30 de zile de la scadenta.

Dupa ce i-a fost criticat proiectul in mass-media, ministrul Finantelor a spus ca este vorba de necunoastere sau rea vointa, potrivit digi24.ro.

La doua zile dupa, Teodorovici a anuntat ca va opri proiectul cu inchisoarea pentru datornici, dar apoi s-a razgandit si a anuntat ca va ramane proiectul in Parlament: "De ce sa le retrag? Ele raman in Parlament in dezbatere, acea propunere de act normativ este o propunere pentru care este necesara o discutie, o dezbatere mai larga in zona economica si am toata convingerea ca oamenii de afaceri vor veni clar cu sprijin pe aceasta varianta pentru ca aceasta propunere trimisa vine din Parlament. Uitati-va care este sensul si care este dorinta de clarificare si anume protejarea atat a angajatului, a angajatorului si a bugetului de stat. Practic angajatorul nu mai este sa spunem asa in cazul in care acest act se va aproba pentru sume. Stiti foarte bine ANAF timp de doi ani de zile pentru sume derizorii, trimite, face practic dosarele respective, e fapta penala".

