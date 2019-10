Aproape jumatate din numarul total de aplicari pentru joburile din vanzari (3 milioane, de la inceputul anului si pana acum) a fost depus de candidatii cu varste cuprinse intre 25 si 35 de ani. Aproximativ 750.000 de aplicari au apartinut celor din categoria de varsta 18-24 si peste o jumatate de milion candidatilor cu varste intre 36 si 45 de ani. Cei care au peste 45 de ani sau sub 18 ani au avut si cel mai mic numar de aplicari – 308.000, respectiv 37.000, de la inceputul anului si pana acum.



Aceleasi doua categorii de varsta (45+ si sub 18 ani) au preferinte similare si in privinta urmatoarelor domenii catre care se orienteaza atunci cand vor sa-si schimbe jobul sau sa se angajeze pentru prima data. Astfel, celelalte cele mai cautate domenii sunt relatii clienti / call center, alimentatie / HoReCa si administrativ / logistica. Cei foarte tineri mai cauta job-uri in back office si secretariat, merchandising / promotii sau in marketing. Asta in timp ce candidatii care au peste 45 de ani mai aplica pentru locuri de munca in financiar / contabilitate, constructii si instalatii sau transport si distributie.

”Cand vine vorba despre categorii de varsta intermediare, adica 18-24, 25-35 si 36-45, incep sa se vada diferente mai mari. Sigur ca si in lista lor de optiuni se afla, destul de sus, domenii precum relatii clienti / call center si administrativ / logistica din motivul ca, in general, acestea sunt domeniile care scot printre cele mai multe joburi in piata, anual. Cu toate acestea, incepem sa regasim si sectoare precum banking, IT, inginerie, eCommerce sau resurse umane. Cu alte cuvinte, cei care se afla in apogeul carierei lor, in etapa de plina dezvoltare si cu ceva experienta acumulata in spate sunt atrasi de o cariera intr-o companie multinationala sau companii antreprenoriale care le pot oferi sansa de a invata si de a creste din punct de vedere profesional”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

POtrivit unui comunicat remis 9am, sunt si domenii care, la nivel general, suscita un interes foarte mic in randul candidatilor romani, indiferent de varsta acestora. Astfel, daca vanzarile au adunat de la inceputul anului si pana acum aproximativ 3 milioane de aplicari, functiile publice nu au reusit de depaseasca pragul de 8.000. Nu foarte departe de acest nivel de afla voluntariatul si medicina veterinara, cu mentiunea ca pentru voluntariat si ONG-uri cel mai crescut nivel de interes il manifesta tinerii cu varste sub 18 ani.