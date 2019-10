Joburile in strainatate existente pe platforma de recrutare online eJobs.ro au adunat, de la inceputul anului si pana acum, aproape 2 milioane de aplicari, cele mai multe apartinand candidatilor din categoria de varsta 25-35 de ani (aproximativ 855.000 de aplicari). Urmatorii cei mai interesati de perspectiva de a lucra in afara tarii sunt candidatii foarte tineri, aflati la inceputul vietii profesionale, fara experienta sau cu experienta minima pe piata muncii. Este vorba despre cei care au intre 18 si 24 de ani si care au avut, in perioada ianuarie-octombrie 2019, aproape 450.000 de aplicari.



In mod surprinzator, candidatii cu varste cuprinse intre 36 si 45 de ani se afla la o distanta sensibila fata de cei din categoriile anterioare de varsta. Acestia au insumat, de la inceputul anului, circa 385.000 de aplicari pentru locurile de munca din strainatate. Cei mai stabili candidati de pe piata muncii, respectiv cei care au depasit varsta de 45 de ani, sunt si cei care iau ceva mai greu decizia de a pleca din tara – doar 227.000 de aplicari au avut anul acesta.

Majoritatea celor care isi doresc o cariera in afara tarii vor sa ramana, totusi, in Europa. Germania este tara care atrage cel mai mult candidatii, joburile disponibile pentru aceasta tara inregistrand putin peste 100.000 de aplicari. Este urmata, la scurta distanta, de Marea Britanie si de Olanda. Franta, Polonia, Belgia si Spania sunt urmatoarele cele mai cautate destinatii pentru relocare in afara tarii. Italia iese din top 10, ceea ce reprezinta o schimbare majora fata de acum 10 ani si chiar mai putin de atat, cand era in topul preferintelor candidatilor. Arabia Saudita, Canada, Qatar, Cipru, Cehia si Statele Unite ale Americii sunt tarile care se afla in coada clasamentului.

”Ce ne spune acest top, nu doar daca luam in calcul tarile in care aplica, ci si categoriile de varsta cele mai interesate de emigrare, este ca incep sa-si doreasca sa plece din tara din ce mai multi specialisti sau corporatisti. Din pacate, planurile lor nu sunt doar temporare, ci majoritatea isi doresc o schimbare completa de viata si de cariera si pleaca in perspectiva unei emigrari definitive”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Potrivit unui comunicat remis 9am, profilul candidatilor care vor sa lucreze in afara Romaniei este confirmat si de domeniile care atrag cele mai multe CV-uri. Pe primul loc se afla vanzarile, urmate de banci, financiar-contabilitate, alimentatie / HoReCa si management. Din top 10 ies domenii precum transport, turism / hotel staff, au pair / babysitter / curatenie sau constructii / instalatii.

Platforma de recrutare online eJobs.ro a inregistrat in primele 9 luni ale anului peste 6,5 milioane de aplicari, cele mai multe dintre acestea apartinand candidatilor din categoria de varsta 25-35 de ani.