Motivele pentru care angajatii renunta la locul lor de munca sunt diverse si, cu toate că, adesea, au legatura cu anumite evenimente din viata personala care interfereaza cu cea profesionala, în majoritatea situațiilor salariații pleacă de la actualul job pentru ca sunt nemultumiti de conditiile oferite.





In postura de angajator, este important sa creezi o legatura stabila cu toti cei pe care ii ai in subordine, astfel incat sa iti poti da seama, cu usurinta, cand au probleme de comunicare, cand nu mai sunt fericiti la serviciu, cand au nevoie de feedback, cand trebuie sa avanseze, sa primeasca mariri de salariu sau sa aiba parte de noi provocari.

Iata care sunt cateva dintre motivele pentru care angajatii isi dau demisia.

1. Relatia cu superiorii

Angajatii nu au nevoie sa fie prieteni cu sefii lor, dar este esential ca intre acestia sa se stabileasca o relatie. Superiorii fac parte din viata lor zilnica la locul de munca, astfel ca o relatie inconfortabila intre ei ar putea fi unul dintre motivele pentru care angajatii ar decide sa isi schimbe jobul.

Sefii sunt cei care ofera directii si feedback si stabilesc o legatura intre angajati. Drept urmare, o relatie toxica intre cele doua categorii poate afecta angajamentul, increderea si productivitatea salariatilor.

2. Activitatea profesionala

Un angajat care se plictiseste zilnic la locul de munca va cauta provocarile profesionale in alta parte. Astfel că sefii au datoria de a-i ajuta pe cei alaturi de care lucreaza sa isi gaseasca pasiunea si sa se bucure de fiecare zi la locul de munca. Oamenii petrec mai bine de trei sferturi din zi la job, drept urmare este important ca activitatea profesionala sa le ofere multiple satisfactii.

3. Relația cu colegii

Potrivit unui studiu realizat de compania americana Gallup, unul dintre factorii care arata daca un angajat este fericit la locul de munca are legatura cu relatiile dintre colegi. Daca unul dintre salariati nu reuseste sa interactioneze cu ceilalti, nu poate gasi ajutor in jurul sau si isi petrece majoritatea timpului singur, atunci sansele ca acesta sa isi dea demisia sunt mai mari. Ce poate face angajatorul? Sa observe relatiile dintre angajati si sa intervina daca acestia nu isi pot rezolva singuri problemele sau frustrarile.

4. Autonomia si independenta

Se vorbeste foarte mult despre egalitate, autonomie si independenta la locul de munca, dar acestea nu reprezinta lucuri pe care le poti oferi pe tava oamenilor. In acest caz, vorbim de insusiri si caracteristici pe care salariatii trebuie sa le gaseasca si sa si le asume, iar angajatorul are responsabilitatea de a crea un mediu de lucru care sa le permita sa faca asta. Fara o cultura a responsabilitatii si a respectului fata de munca celorlalti, relatiile la job pot deveni conflictuale, iar atmosfera neprietenoasa, astfel ca angajatii vor cauta in alta parte ceea ce le lipseste la actualul loc de munca.

5. Stabilitatea financiara a companiei

Concedierile, inghetarea salariilor, neplata orelor suplimentare, pierderea clientilor, articole negative in presa - sunt doar cateva dintre motivele care ii determina pe angajati sa isi caute alte locuri de munca. Instabilitatea financiara si lipsa de informatii in privinta situatiei reale in care se afla compania ii sperie, de multe ore, pe angajati. Asadar, pentru a-i pastra in cadrul organizatiei pe care o conduci, chiar si in momentele cele mai dificile, este important sa le explici, constant, angajatilor care sunt planurile de afaceri si care sunt cele mai importante decizii pe care le vei lua in viitorul apropiat. Este mai bine sa fie informati, decat sa fie luati prin surprindere de schimbarile care le pot ameninta activitatea profesionala.

Daca vei acorda atentie acestor factori, sansele de a spori retentia angajatilor si de a reduce fluctuatia de personal vor creste considerabil.