inSIGN - member of Noblesse Group International - a fost ales de lanțul hotelier Radisson Blu încă din 2018 ca studioul de arhitectură și design interior care să dezvolte conceptul de design al hotelului Radisson Blu de pe Calea Victoriei din București.



Misiunea studioului inSIGN este aceea de a contribui la crearea unui concept nou, fresh si in acord cu tendintele internationale de design interior pentru renumitul hotel Radisson Blu, respectand in acelasi timp cerintele manualului de branding.

Alegerea celui mai potrivit studio in proiectul Radisson Blu s-a facut in urma unei preselectii riguroase, in care inSIGN a fost in competitie cu studiouri nationale, dar si cu mari companii internationale cu traditie. Echipa inSIGN a castigat preselectia datorita ideilor creative si inovatoare, calitatii exceptionale a proiectarii 3D si a portofoliului reprezentativ pe care compania Noblesse Group International il detine.

Echipa inSIGN a finalizat cu succes etapa de dezvoltare si implementare a conceptului pentru camera, amenajand inclusiv 2 modele de referinta pentru camerele mokup. Specialistii companiei au acordat o atentie deosebita elementelor decorative si detaliilor folosite in design precum lemn furniruit esenta Makassar, tapet textil cu reflexii de matase pentru pereti, cuprul ca finisaj nobil, iluminatul design si placarile mari de 3 m folosite in bai.

Noul concept pentru camerele de hotel este apreciat deja la nivel international, proiectul fiind pe shortlist la renumitul concurs "The International Hotel & Property Awards 2020” din Marea Britanie.

"Acceptarea companiei noastre ca si studio de design interior pentru lantul hotelier Radisson Blu este o recunoastere a competentelor creative si tehnice pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului, ajungand la un nivel comparabil cu al marilor studiouri internationale. Eforturile echipei se reflecta in proiecte mari, complexe, in care obtinem cele mai bune rezultate", a afirmat Loredana Preda, CEO Noblesse Group International.

Tematica acestor camere de hotel porneste de la stilul contemporan cu accente luxury. De mare impact vizual sunt elemente precum fototapetul ca background pentru pat obtinut din fotografii relevante cu Bucurestiul si care formeaza chipul unei femei stilizate, tablourile si alte opere de arta apartinand artistilor din portofoliul Fusion Arts – agentia de arta a Noblesse Group International.

"Colaborarea cu compania Radisson Blu ne ofera o experienta bogata si provocari din ce in ce mai mari. Prin aceasta amenajare am vrut sa maximizam valorile internationale de confort si estetica pe care acest lant hotelier le reprezinta, aducand totusi un “touch” local in decor prin decoratiunile alese care sa-l diferentieze", a marturisit Alessandro Lusito, arhitect de interior si manager partner al studioului inSIGN.

****** Despre studioul inSIGN by Noblesse Group International

Studioul inSIGN by Noblesse Group International ofera servicii complete de arhitectura si design interior pentru proiecte rezidentiale, cladiri de patrimoniu, hoteluri, restaurante, spatii comerciale, sedii de companie si office-uri. Reunind designeri si arhitecti talentati, cu referinte impecabile si cu pasiune in ceea ce fac, echipa inSIGN dezvolta si implementeaza cu succes proiecte de design interior din tara si strainatate.

Studioul inSIGN este membru al Asociatiei Internationale de Design Interior din Marea Britanie, alaturi de cele mai prestigioase birouri de arhitectura de interior din lume.

Proiectele sale au primit de-a lungul anilor numeroase premii precum Boutique Award in cadrul „The Most Office”, si au fost nominalizate in cadrul unor importante concursuri internationale de design & arhitectura, cum ar fi: The International Design and Architecture Awards, The International Hotel & Property Awards, Restaurant & Bar Design Awards, “Excellent Architecture” in cadrul German Design Awards, Dezeen Awards.

Anul acesta, studioul inSIGN a fost desemnat “Best Interior Design Studio in Romania” in cadrul Architecture Awards, competitie organizata de BUILD Magazine din Marea Britanie.