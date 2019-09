O tanara de 20 de ani din Petrila, judetul Hunedoara, a fost injunghiata mortal, vineri seara, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, suspect fiind iubitul ei, de 31 de ani.



Barbatul a pandit un moment in care fata se plimba prin parc impreuna cu o prietena, in jurul orei 19.00. El s-a apropiat si a tras-o deoparte sa-i spuna cateva vorbe. Apoi, a scos un cutit, pe care il tinea intr-o teaca, si i l-a infipt tinerei in gat, in piept si in zona fetei de mai multe ori, informeaza opiniatimisoarei.ro.

A abandonat-o prabusita la pamant intr-o balta de sange si a fugit. Cea care a sunat la 112 a fost prietena victimei.

Tanara a fost preluata de un echipaj SMURD sosit la fata locului si transportata la Spitalul Municipal, unde a murit, in ciuda eforturilor medicilor de a o salva.

Barbatul, in varsta de 31 de ani, a fost prins pe langa calea ferata din zona Padurea Verde, de la iesirea din oras.

Surse judiciare au anuntat ca suspectul, identificat ca fiind Titis Cosmin George, va fi dus la Politia Timis pentru audieri.