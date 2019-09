Ai un job si iti dai toata silinta sa-ti faci treaba intotdeauna asa cum ti se cere si chiar sa fii peste asteptarile angajatorilor. Totul, pentru ca la sfarsit de luna, munca sa-ti fie recompensata pe masura efortului depus. Dupa ce platesti facturile, ratele, intretinerea si iti stabilesti bugetul pentru hrana si imbracaminte, constati, insa, ca nu iti mai ramane mare lucru.



Prin urmare, daca vrei ca, lunar, sa poti pune deoparte ceva bani, trebuie sa te gandesti serios cum sa-ti construiesti un buget eficient. Mai jos, ai cateva idei in acest sens:

Fa o analiza a veniturilor tale lunare

Inainte de orice, fa o scurta analiza a veniturilor tale lunare si a cheltuielilor. Pune pe hartie tot ce castigi din salariu, chirii sau alte activitati si vezi cati bani intra in casa ta lunar. Apoi, noteaza toate cheltuielile pe care le ai in fiecare luna. Dupa ce tragi linie, gandeste-te cam cat ar trebui sa castigi lunar, ca sa mai poti pune si ceva deoparte, mai ales daca nu ai alte venituri in afara de salariu.

Din acest punct de vedere, poate ca ti-ar fi util un calculator salariu net care sa te ajute sa intelegi exact care ar trebui sa fie salariul tau brut, pentru ca, in mana, sa iei suma pe care ti-o doresti, dupa ce ai platit impozitul, contributiile catre pensii si pe cele de sanatate.

Prioritizeaza cheltuielile

Pentru organizarea eficienta a bugetului, un aspect foarte important de care este bine sa tii cont, daca vrei sa mai si economisesti, este sa iti prioritizezi cheltuielile. Expertii financiari recomanda sa privim nevoile noastre din trei perspective: primare, secundare si obligatorii, dar nu lunare. Cand vorbim de nevoi, evident, ne referim la motivele pentru care cheltuim.

Astfel, daca pentru facturi, rate la casa, la masina, intretinere (nevoi primare) nu ai cum sa reduci din cheltuieli, pentru ca ele sunt fixe si obligatorii, cand vine vorba de haine, mancare si bautura (nevoi secundare), nu mai este acelasi lucru. Acestea din urma, la fel ca si bugetele pentru vacante sau evenimente culturale, reprezinta cheltuieli ce pot fi ajustate. Si, nu in ultimul rand, sunt impozitele, de exemplu, care nu sunt cheltuieli lunare, ci trimestriale sau anuale.

Gandeste-te la un fond pentru situatii de urgenta

Studiile psihologice au demonstrat ca atunci cand vrem sa ne construim un buget eficient, astfel incat sa mai putem si economisi, unul dintre principalele obiceiuri pe care ar trebui sa ni le cultivam este constituirea unui fond pentru situatii de urgenta. Aceasta, pentru ca te poti intreba la un moment dat ce motive serioase ai sa pui bani deoparte.

Iti poti spune ca pensia este departe, ca vacantele se pot face si cu buget redus sau poti chiar renunta la ele si, deci, nu sunt argumente suficiente pentru a face un astfel de efort. Insa, atunci cand apar situatii neprevazute si care trebuie rezolvate urgent, te gandesti ca vorba aceea cu „strange bani pentru zile negre” nu e chiar lipsita de sens. Prin urmare, un fond pentru situatii de urgenta este un pas important pentru a economisi.

Alege forma de economisire care ti se potriveste

Odata ce ti-ai asigurat un fond pentru situatii de urgenta, poti pune pe lista si alte scopuri pentru care ai vrea sa pui bani deoparte, cum ar fi sa-ti asiguri venituri decente la varsta pensionarii, sa faci investitii importante in casa, in masina sau sa iti deschizi, candva, propria afacere.

Pentru toate acestea, poti alege mai multe forme de economisire cum sunt conturile curente, depozitele bancare, conturile de credit, pensia privata sau investitia pe care o poti face in actiunile unei companii, de pe urma carora sa obtii dividende.

Indiferent de motivul pentru care te hotarasti sa pui bani deoparte, atunci cand iti faci bugetul lunar, tine cont de veniturile pe care le ai, ce prioritati ai in ceea ce priveste cheltuielile si forma prin care poti face economii. Aceasta pentru a te asigura ca, pe langa nevoile primare, poti sa-ti implinesti, la un moment dat, si obiectivele mai mari pe care ti le-ai propus in viata.