Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustine ca este nevoie de o dezbatere in zona economica in ceea ce priveste proiectul privind neplata impozitelor si contributiilor la bugetul de stat.



"Este necesara o dezbatere mai larga in zona economica si am toata convingerea ca oamenii de afaceri vor veni clar cu sustinere pentru aceasta varianta. Sensul proiectului este protejarea atat a angajatului, angajatorului si a bugetului de stat. Si in Romania mediul economic are nevoie de o schimbare de abordare.

Pentru un anumit plafon, daca sumele sunt platite, sa nu se mearga mai departe pe abordarea penala. Proiectul ramane in Parlament si colegii parlamentari vor decide cand va fi inclus pe agenda Comisiei", a declarat Teodorovici, citat de realitatea.net.