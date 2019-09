"Inceputul lunii septembrie amplifica semnele despre sanatatea precara a economiei romanesti", sustine deputatul liberal Marilen Pirtea, vicepresedinte al Camerei Deputatilor.



"Dupa ce expertii independenti precum domnii Lucian Croitoru si Eugen Radulescu, de la BNR, au indicat public existenta unor premise ale declansarii crizei fiscal – bugetare, determinate de politica haotica a Guvernului Dancila, un nou document oficial, de aceasta data al FMI, vine sa confirme imaginea unui dezmat bugetar finantat din imprumuturi tot mai scumpe. Documentul discuta despre o schimbare de abordare in politica fiscal, explicand trecerea dinspre o politica prociclica spre una anticiclica. Economistii stiu bine ca, in perioade precriza, deficitul bugetar trebuie redus, pentru o consolidare fiscala. FMI discuta in termeni generali despre eficientizarea cheltuielilor publice si o mai buna transparentizare a acestora, dar si despre cresterea investitiilor publice, care in ultimii ani de guvern PSD au cunoscut un trend descrescator. Este un document deosebit de relevant, despre economia reala a Romaniei", arata deputatul liberal Marilen Pirtea, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, potrivit unui comunicat remis 9am.

"FMI recomanda totodata si eficientizarea activitatii ANAF, informatizarea acesteia, cu scopul de crestere a colectarii, care acum este sub nivelul programat. Tripleta deficitelor, respectiv deficitul cel de cont curent (5,1 miliarde euro pentru primul semestrul), deficitul comercial (7,7 miliarde euro pentru semestrul I) si deficitul bugetar (estimat la 3,7% din PIB pentru 2019), indica o evolutie critica in ultimi doi ani si jumatate, trasand provocari imense pentru bunul mers al economiei in urmatorii ani. Aceste deficite sunt acum adevarate pietre de moara pentru cresterea economica viitoare", indica deputatul liberal.

"Raportul FMI face o serie de recomandari, atat pentru politicile fiscale, urmarind modernizarea administrarii veniturilor si imbunatatirea eficientei cheltuielilor publice, ca si in directia reevaluarii noii legi a pensiilor, pentru a echilibra nevoile sociale si sustenabilitatea fiscala. Conform FMI, se recomanda majorarea dobanzii pe fondul unei inflatii care a depasit constant tinta, in paralel cu o flexibilizare a cursului de schimb, pentru a putea absorbi mai usor socurile externe", subliniaza deputatul Marilen Pirtea.

"In privinta reformelor structurale, FMI recomanda cresterea capacitatii institutiilor si companiilor de a absorbi fonduri europene si asigurarea construirii infrastructurii de calitate. Totodata, se arata ca este necesara implementarea de politici salariale care sa asigure cresterea productivitatii. In final, dar nu in ultimul rand, FMI recomanda sustinerea luptei impotriva coruptiei. Observam foarte usor ca recomandarile demonstreaza fara echivoc cum politica guvernului PSD a fost in totala contradictie cu aceste nevoile economice. Faptul ca guvernarea haotica a PSD a vulnerabilizat economia si a afectat statul de drept este ceea ce PNL sustine de doi ani si jumatate. Iresponsabilitatea PSD a pus economia Romaniei intr-o postura vulnerabila in eventualitatea unei recesiuni. Daca avem in vedere faptul ca Romania este partea a unui intreg, al unui sistem economic global, iar recesiunea Germaniei si Italiei (principalii nostri partenerii comerciali), sau razboiul comercial dintre SUA si China, nu vor lasa neafectata economia tarii noastre. Este mare nevoie de oameni capabili si profesionisti, care sa asigure functionarea acestui stat, iar acestia nu se regasesc la PSD, ci in opozitia actuala, care poate garanta o abordare economica in spiritul bunei guvernari", conchide Vicepresedintele Camerei Deputatilor, liberalul Marilen Pirtea.