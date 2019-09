Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena 3, ca va fi o problema cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata, insa a dat asigurari ca se va gasi o solutie legala si corecta "pentru a merge mai departe".



El a fost intrebat daca vor fi probleme cu plata pensiilor in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata.

"In ceea ce priveste valoarea de punctului de pensie, trebuie sa fiu foarte, foarte corect, as putea sa dau un raspuns strict politicianist si sa spun ca da, dar nu. Legea cum este promulgata, este publicata in Monitorul Oficial si noi am inceput deja calendarul implementarii, dar ceea ce tine de indemnizatia sociala, pensia minima in speta - si sunt afectati nu putin oameni, 950.000 - avem o problema daca de abroga baza legala. Dar, nu vreau si nu mi-am permis niciodata sa-i panichezi pe pensionari si o sa le spun sa stea linistiti: vom gasi solutia legala si corecta ca acest lucru sa nu se intample si chiar daca se va intampla vom avea o solutie B si vom merge mai departe", a precizat Budai.

Ministrul Muncii a subliniat ca in legatura cu OUG 114 a facut un apel in Comisia pentru buget-finante de a nu se abroga aceasta ordonanta deoarece contine mult mai multe masuri si trebuie "sa gandeasca clar si corect ce isi doresc sa faca".

"S-a solicitat si noi am si facut sesiune extraordinara, una dintre probleme fiind exact aceasta chestiune: abrogarea OUG 114. In momentul in care am fost in Comisia pentru buget-finante in calitate si de deputat, coleg cu dumnealor, dar si de ministru, am realizat acest apel: sa gandeasca clar si corect ce isi doresc sa faca, pentru ca OUG 114 contine mult mai multe masuri si trebuie sa vedem care este situatia acolo. Dar, repet, daca dumnealor isi doresc sa taie din veniturile romanilor noi vom face in asa fel incat sa ne luam acel plan B si atat timp cat suntem la guvernare sa realizam lucrurile pe care le-am promis", a precizat ministrul Muncii.

Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, iar pensia minima garantata sau indemnizatia sociala pentru pensionari se majoreaza cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 lei.

De asemenea, indemnizatia pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate se majoreaza de la 880 lei la 1.012 lei, scrie Agerpres.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, numarul total al pensionarilor din Romania este de 4.964.018, dintre acestia, 4.668.104 beneficiaza de pensii de stat si 295.900 sunt pensionari agricultori.

Pensia medie in Romania era, la finele lunii iulie, de 1.189 de lei, din care pensia pentru limita de varsta era 1.348 de lei, iar pensia medie pentru agricultori era 489 de lei.