Unele dintre cele mai neplacute momente sunt acelea in care iti dai seama ca ai ramas fara bani si ca, pana sa primesti salariul, mai sunt multe zile.



Esti constient ca in restul saptamanii va trebui sa faci economii sau poate chiar sa te imprumuti de la prieteni ca sa te descurci si iti promiti ca luna urmatoare vei fi mai cumpatat si ca nu vei mai ajunge in aceasta situatie. Stii bine, insa, ca daca nu iei masuri, situatia se va repeta. De aceea, ar fi bine sa fii precaut, pentru ca problemele tale sa nu mai aiba, pe viitor, legatura cu banii.

1. Deschide-ti un depozit in lei

Una dintre cele mai accesibile si avantajoase variante pe care le ai la dispozitie este deschiderea unor depozite in LEI, la care sa apelezi doar cand ai nevoie urgenta de bani. Daca ai o suma mai mare pe care o tii intr-un loc anume din casa, probabil esti tentat adesea sa iei din ea bani atunci cand ai nevoie. Dar astfel economiile tale vor scadea in loc sa creasca. Un depozit bancar este un loc sigur in care sa iti tii economiile, fara a putea fi tentat sa apelezi la ele atunci cand cheltuiesti mai mult decat ar fi trebuit. In plus, dobanzile avantajoase pe care le gasesti la unele banci te ajuta ca, dupa o anumita perioada de timp, sa poti extrage din depozitul tau bancar o suma mai mare de bani decat cea depusa initial. Astfel, prin deschiderea unui depozit nu ai nimic de pierdut, ci doar de castigat, mai ales ca exista banci care permit aplicarea la un astfel de depozit online, fara sa mai fie nevoie sa te deplasezi la o sucursala.

2. Pune constant bani deoparte

Fa-ti un obicei din a pune periodic bani deoparte, dar dupa un program bine stabilit. Poti face asta o data pe saptamana, in fiecare zi de marti, de exemplu, sau o data pe luna, intr-o anumita data. Stabileste o suma fixa pe care sa o adaugi de fiecare data economiilor tale si nu te abate de la acest obicei niciodata. Aduna banii intr-o pusculita sau intr-o caseta cu cheie, ca sa iti impui sa nu umbli la ei decat daca ai neaparata nevoie. Alege sa adaugi o suma mica, pentru ca bugetul tau sa nu devina insuficient pentru nevoile tale obisnuite. In timp, daca iti vei mentine acest obicei, vei vedea ca vei reusi sa aduni o suma considerabila, care iti va fi de ajutor atunci cand vor aparea cheltuieli mari si neasteptate.

3. Stabileste-ti lunar un buget fix pe care sa il respecti

O solutie foarte buna pentru a nu ramane fara bani pana la urmatorul salariu este sa fii calculat si sa iti stabilesti un buget maxim pentru fiecare actiune sau necesitate din luna respectiva. Mai intai, scade din veniturile totale pe care le obtii cheltuielile fixe (facturi, rate, abonamentul la telefon, abonamentul la sala si altele). Estimeaza apoi de cati bani crezi ca vei avea nevoie pentru hrana si scade si aceasta suma. Nu uita sa pui pe lista si aniversarile prietenilor sau diverse evenimente care necesita cheltuieli, precum o nunta sau un botez, dar si iesirile in oras, la film, sau alte activitati recreative. Prioritizarea este foarte importanta pentru a gestiona asa cum trebuie banii si este important sa poti renunta la ce nu este obligatoriu pentru a te incadra in bugetul de care dispui.

Gestionarea cheltuielilor si a bugetului poate fi dificila, insa are doar efecte pozitive asupra stilului tau de viata, deoarece te va ajuta sa obtii echilibrul economic pe care ti-l doresti. Ai nevoie de determinare si de putina organizare pentru a-l obtine, dar vei scapa de grija datoriilor si de sentimentul neplacut ca nu poti face ce iti doresti din cauza lipsei banilor.