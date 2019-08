Ani la rand, au fost printre cel mai bine platiti angajati din economie. Acum insa, la nivel regional, angajatii din banking ii depasesc doar pe colegii lor din Bulgaria. Astfel, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs, media salariala neta din sectorul bancar este de 718 euro pe luna.

Cel mai bine platiti din regiune sunt cei care lucreaza in bancile din Cehia, acolo unde incasarile medii lunare ajung la 931 de euro. Foarte aproape de acestia (930 de euro pe luna) se situeaza lituanienii.

In Letonia si Ungaria sunt oferite salarii care se apropie de 850 de euro pe luna, iar in Croatia media ajunge in jurul sumei de 830 de euro, lunar. Mai aproape de castigurile din Romania sunt cele din Serbia, acolo unde specialistii din banci au salarii de aproximativ 750 de euro. La o diferenta sensibila este insa Bulgaria, tara care se afla pe ultimul loc in clasament si care raporteaza venituri medii lunare de 586 de euro, potrivit unui comunicat de presa remis 9am.

"Media salariala pentru sistemul bancar nu este neaparat mica, mai ales daca o raportam la salariul mediu net pe economie, insa daca ne comparam cu alte tari, regasim o situatie comuna aproape la nivel general – angajatorii din afara Romaniei platesc mai bine. Trebuie, totusi, sa luam in calcul, de fiecare data cand facem astfel de comparatii, si care este costul vietii din fiecare stat in parte pentru ca important nu este neaparat salariul in valoarea lui absoluta, ci la ce nivel de calitate a vietii ne situam cu acel salariu. Iesind din granitele Europei Centrale si de Est vom vedea salarii duble sau chiar triple, dar acolo si costul vietii este pe masura. In Finlanda, spre exemplu, un angajat din industria bancara are un salariu mediu lunar de aproape 1.500 de euro, iar in Finlanda de 2.400 de euro", spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

In Romania, sectorul financiar a ajuns la un numar de aproximativ 53.000 de angajati.

In ultimii ani, sectorul financiar din Romania a trecut printr-un val considerabil de restructurari, iar acum industria a ajuns la un numar de aproximativ 53.000 de angajati. Cu toate acestea, inca se mai fac angajari in domeniu.