Majorarea accizei la tutun a fost necesara pentru armonizarea unei Directive Europene, altfel Romania risca deschiderea unei proceduri de infringement, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa, adaugand ca "nu are darul de a pune taxe si impozite".



"La acciza pe tutun este vorba de notificari venite din partea Comisiei Europene sub amenintarea deschiderii unui infringement pentru Romania pentru nearmonizarea sau neactualizarea cu directiva respectiva. Nu face Ministerul de Finante - si v-am mai spus si o repet in continuare - nu am darul de a pune taxe si impozite. Oricat s-ar stradui unii si altii sa imi bage pe gat OUG 114, oricat ar dori unii si altii, cand discutam concret, dar concret, nu au niciun fel de argument. Nu imi plac taxele si impozitele si nu am sa cresc nici numarul, nici cuantumul lor. Oricati nebuni ar scrie pe Facebook, oricati habarnisti o sa intalniti si o sa va spuna fel de fel despre mine, nu au argumente. Intrebati-i de argumente concrete", a spus Eugen Teodorovici.

Potrivit acestuia, notificarea a venit de la comisarul european pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama, Pierre Moscovici.

"Pe bauturile racoritoare, daca ministerul de resort - ca Ministerul Finantelor nu se apuca si de sanatate si de continutul de zahar la bauturi si asa mai departe - daca ministerul de resort are studii in spatele acestei propuneri de decizii, studii care arata cum este situatia in Europa, cum este in Romania, sanatatea copiilor, sanatatea populatiei in Romania si vine cu astfel de propunere, Ministerul de Finante nu este cel care sa spuna 'Domnule, stiti, nu!', pentru ca nu acesta este rolul ministerului. El face politica publica in sectorul respectiv, nu Ministerul de Finante", a sustinut ministrul.

De asemenea, seful de la Finante a reiterat faptul ca nu are nicio legatura cu OUG 114, cu exceptia taxei pe active bancare si prevederile referitoare la Pilonul II de pensii.

"Puteti sa decupati din aceasta Ordonanta 114 ce tine eventual de Finante, eventual doua subiecte, partea de taxa pe active financiare si, daca vreti sa insistam si sa impingem mai mult, eventual si Pilonul II de pensii, dar care nu are treaba cu Ministerul de Finante. Va uitati si in acte normative si nu numai", a continuat Teodorovici.

Nivelul accizei totale pentru tigarete se majoreaza

Nivelul accizei totale pentru tigarete se majoreaza, incepand cu 1 septembrie 2019, de la 483,74 lei/1.000 tigarete la 503,97 lei/1.000 de tigarete, potrivit proiectului de Ordonanta pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicat marti de Ministerul Finantelor.

"Pentru a fi evitata declansarea actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor (infringement) impotriva tarii noastre, legislatia nationala, respectiv Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie modificata astfel incat sa fie conforma cu reglementarile Uniunii Europene in domeniul accizelor. In acest sens, se impune adoptarea unor masuri pentru a corecta neconcordanta cu Directiva 2011/64/UE, respectiv acciza globala pe tigarete sa reprezinte cel putin 60% din pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum. Avand in vedere ca nivelul actual al accizei totale pentru tigarete nu reprezinta cel putin 60% din pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, se impune cresterea nivelul accizei totale pentru tigarete, incepand cu 1 septembrie 2019, de la 483,74 lei/1.000 tigarete la 503,97 lei/1.000 de tigarete", se explica in Nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea, pentru bauturile racoritoare al caror continut de zaharuri este intre 5-8 g zaharuri/100 ml, acciza nearmonizata va fi de 0,8 lei/litru, iar pentru cele al caror continut de zaharuri depaseste 8 g zaharuri/100 ml acciza este de un leu pe litru si va fi datorata de producatori, de importatori sau de cei ce vor achizitiona intracomunitar, conform aceluiasi proiect.

Potrivit notei de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ, masura accizarii bauturilor racoritoare descurajeaza consumul de alimente nesanatoase si aduce venituri care pot fi investite in educatie si sanatate. Conform initiatorilor acestei masuri, in Uniunea Europeana, 52% din populatia adulta este in prezent supraponderala, iar din aceasta proportie 17% sufera de obezitate. De asemenea, se releva cifre ingrijoratoare si in cazul obezitatii infantile, cu repercusiuni importante asupra sanatatii viitorului adult.

Accizarea bauturilor racoritoare cu continut ridicat de zahar va aduce venituri suplimentare la buget de 320 milioane lei in acest an, sustine MFP.

La randul sau, Asociatia Nationala a Bauturilor Racoritoare (ANBR) a afirmat, intr-un comunicat de presa remis Agerpres saptamana trecuta, ca intentia Guvernului de a introduce o taxa suplimentara pentru bauturile racoritoare cu continut de zahar este o masura discriminatorie si disproportionata, pentru ca bauturile racoritoare reprezinta, in medie, doar 3% din aportul caloric zilnic al unui adult, iar unicul sau scop pare sa fie cresterea incasarilor la bugetul de stat.

"Studiile de specialitate, fie ca vorbim despre studii ale Comisiei Europene sau ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, confirma faptul ca un stil de viata sanatos este incurajat in primul rand prin programe de educatie si informare si nu prin taxare suplimentara. Astfel, taxa pe bauturi racoritoare este unul din cele mai putin eficiente instrumente, nefiind inclusa pe lista de recomandari de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. De altfel, aceasta taxa nu si-a dovedit efectele in tarile in care a fost implementata. De exemplu, in Danemarca s-a renuntat in 2014 la taxarea bauturilor racoritoare cu zahar, pentru ca nu s-au constatat efecte benefice pentru sanatatea populatiei, iar industria bauturilor racoritoare, precum si cele conexe, au fost afectate pe termen lung", sustine ANBR.