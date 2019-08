Masura impozitarii pensiilor speciale nu fost inclusa in proiectul de ordonanta cu privire la reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, ministrul de Finante Eugen Teodorovici mentionand ca impozitarea pensiilor speciale constituie un mecanism la care momentan se lucreaza.



"Eu merg mai departe. (Masura - n. r.) nu e in ordonanta (proiectul de ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare - n. r.) pentru ca este un mecanism la care inca se lucreaza si vom vedea in ce forma mergem mai departe, avand in vedere ca si in Parlament exista doua initiative legislative, stiti foarte bine, si atunci acest mecanism practic va fi trimis de Guvern intr-o forma sau alta, vedem, fie ordonanta, fie proiect de lege, care in septembrie ar trebui sa fie inchis ca si subiect si mai ales as fi foarte interesat sa vad acolo acei parlamentari care, stiti foarte bine, spuneau ca fac foarte multe si acum vor avea ocazia sa faca ce au spus", a declarat Teodorovici, citat de adevarul.ro.