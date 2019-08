Zilele acestea se implinesc 5 ani de cand Comisia Europeana a adoptat Acordul de Parteneriat cu Romania, document in care sunt stabilite prioritatile de investitii din fondurile europene. Suntem in momentul in care tara noastra a angajat in proiecte aproape 80% din banii europeni din actuala perioada de programare financiara europeana.



Rezultatele încep să se vadă: apă mai curată și noi rețelele de canalizare, internet de mare viteză în zonele rurale, servicii de urgență de nivel european, plaje lărgite în nordul litoralului, aeroporturi performante, modernizarea metroului bucureștean și exemplele ar putea continua. Pregătirea proiectelor mari care au impact asupra vieții noastre de zi cu zi și transformarea ideilor complexe în realitate este fața mai puțin vizibilă a ceea ce înseamnă folosirea banilor europeni. Pentru a valorifica la maxim fondurile europene disponibile din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă consiliere și asistență tehnică pentru investiții majore de mediu, transport (atât rutier cât și feroviar) și energie. Aceste servicii de expertiză sunt finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică și au scopul de a îmbunătăți calitatea proiectelor finanțate din fonduri europene, de a aduce în România cele mai bune practici europene și, în final, contribuie la ridicarea la nivel european a zonelor slab dezvoltate. Ministerul Fondurilor Europeneautoritatea de management pentru POIM, are un acord de servicii de asistență tehnică cu BEI, pentru implementarea proiectelor. Poate părea complicat, dar la fel cum construcția unei case necesită pregătiri minuțioase, înainte de turnarea fundației, proiectele mari de infrastructură au nevoie de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționare a reclamațiilor, control și audit. Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Societatea Națională de Căi Ferate și operatorii din sectorul apelor și deșeurilor sunt principalele instituții care beneficiază de consultanța BEI. Sprijinul BEI se acordă pentru întreg portofoliul de proiecte POIM a carui alocare din fonduri nerambursabile este de aproximativ 9 miliarde euro. Între proiectele sprijinite se află câteva dintre cele mai dorite și vizibile lucrări de infrastructură, precum noile tronsoane de autostradă: Timisoara – Lugoj, autostrada Comarnic – Brasov și autostrada Sibiu - Făgăraș - Brașov. Alături de acestea, lucrările de modernizare a stațiilor și a căilor ferate și construcția și modernizarea liniilor de metrou 2, 4, 5 și 6. Sprijinul experților BEI constă și în îmbunătățirea capacității manageriale și administrative a beneficiarilor fondurilor europene din POIM, inclusiv schimburi de experiență și evenimente prin care echipele de management descoperă bunele practici din Uniunea Europeană. Proiectele pentru reciclarea deșeurilor, în județele Alba, Caraș Severin, Vâlcea, Iași, Mehedinți, Vrancea, Bihor, Brăila, Cluj, Constanța, Harghita și Tulcea au primit sprijin din partea BEI pentru finalizarea și punerea în funcțiune a stațiilor de reciclare. Planificarea strategică a proiectelor de termoficare din Oradea, Bacău și Focșani este realizată cu sprijinul experților BEI și finanțată din POAT. Ca noutate, în iunie a.c. Ministerul Fondurilor Europene a aprobat finanțarea din POAT a expertizei tehnice BEI pentru elaborarea documentelor necesare construcției celor trei Spitalelor Clinice Regionale de Urgență de la Craiova, Iași și Cluj. Ministerul Sănătății, beneficiarul proiectului POAT în valoare de aproximativ 78 de milioane de lei, a semnat în data de 08 iulie 2019 acordul de servicii cu BEI în valoare de 12.899.600 euro, care este inclus în proiect. Context Pentru finanțarea expertizei tehnice BEI sunt alocate fonduri în valoare de 15.750.527,64 euro din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, din care 7.117.364,79 euro din cadrul Axei Prioritare 1 și 8.633.162,85 euro din Axa Prioritară 2. Acest articol face parte din campania Ministerului Fondurilor Europene, „Bani europeni pentru idei românești” și a fost publicat pe www.9am.ro , în cadrul proiectului „Campanii de comunicare pentru promovarea fondurilor ESI 2014-2020” (cod MySMIS 120088), cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre romania, fonduri europene, proiecte

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×