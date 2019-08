Senatorul liberal Florin Citu sustine ca guvernul trebuie sa elimine urgent pensiile speciale si sa-i treaca pe toti acesti 'speciali' pe sistemul de contributivitate.



"AJUNGE!

Salariul mediu NET in administratia publica (de ex MAI), armata, asigurari sociale (cei cu cardul de sanatate) este de aproximativ 1000 de euro pe luna! Salariul mediu NET in sectorul privat este de 500 de euro pe luna.

Sa fie mai clar, cei care castiga in medie 500 de euro pe luna sustin din taxele lor salariile functioanrilor din sectorul bugetar + pensiile+ pensiile speciale. Cam nedrept, nu vi se pare?

Guvernul trebuie URGENT sa elimine pensiile speciale si sa-i treaca pe toti acesti “speciali” pe sistemul de contributivitate. Au platit contributii si in medie MEREU au avut salarii mai mari decat restul economiei. Si pensia lor o sa fie corelata cu aceste salarii. O sa fie toti OK.

Incompetenta crasa care a umplut pana la refuz sistemul public este rezultatul DIRECT a doua decizii marca PDS+ALDE:

1.salarii crescute din pix fara nicio legatura cu performanta.

2.legislatia tampita care le garanteaza functionarilor publici ca nu isi vor pierde locul de munca indiferent de cat de incompetenti sunt. Chiar si atunci cand incompetenta lor duce la costuri enorme pentru buget sau chiar tragedii.

Vom corecta URGENT aceste probleme din sistemul public.

Legam DIRECT salariul de performanta!

SCHIMBAM legislatia pentru a le da sansa functionarilor publici incompetenti sa-si imbunatateasca performanta in sectorul privat.

Doar atunci sistemul public va avea profesionisti. Astazi este plin pana la refuz de 'profesionalisti'", a scris Citu pe Facebook.