O afacere locala este mult mai expusa riscurilor decat una aflata intr-un oras mare sau o multinationala care dispune de resursele necesare pentru a contracara orice amenintare.



Antreprenorii care pun pe picioare un business local trebuie sa isi aleaga mult mai bine strategiile, sa puna mereu accent pe eficienta si sa fie intotdeauna cu ochii in patru pentru a se feri de posibilele probleme. Iata care sunt cele mai mari riscuri cu care se confrunta un business local si ce masuri pot fi luate pentru a le diminua:

Riscuri financiare

Cel mai mare risc pe care il infrunta micile afaceri este cel financiar. Antreprenorii investesc, de obicei, intr-o afacere de familie toate economiile lor de o viata sau iau imprumuturi mari pentru a se lansa in lumea businessului, asa ca presiunea pe care o resimt pentru a avea succes si a scoate profit poate fi destul de mare. Cash flow-ul este una dintre cele mai mai probleme cu care se poate confrunta un antreprenor la inceput de drum. El trebuie sa ia in calcul intotdeauna de unde si cand ii vin banii necesari pentru a mentine activitatea firmei, a plati angajatii si a reinvesti in cresterea afacerii sale.

Nu putine sunt situatiile in care micile firme ajung sa aiba probleme cu lichiditatile din cauza clientilor rau-platnici sau a celor care se angajeaza sa faca un proiect sau o lucrare, primesc o suma de bani, apoi se eschiveaza. Ai putea crede ca in provincie este mai dificil sa verifici credibilitatea si gradul de incredere al clientilor tai, dar este suficient sa faci o cautare in catalogul firmelor in functie de judet sau localitate si sa vezi tot istoricul clientului respectiv. Astfel, iti poti pune businessul la adapost de cei care au avut incidente de neplata in trecut, de clientii care sunt in pragul falimentului sau de cei care au sau au avut probleme cu legea.

De asemenea, un risc financiar il reprezinta si starea economiei. O recesiune poate zdruncina chiar si organizatiile mari, iar pentru o afacere mica poate insemna sfarsitul. De aceea, antreprenorii trebuie sa analizeze climatul economic si sa pastreze mereu bani pusi deoparte pentru situatii de criza.

Riscuri strategice

Poate fi destul de dificil sa iei deciziile corecte inca de la bun inceput, mai ales daca nu esti familiarizat deja cu provocarile care apar in fiecare faza a lansarii unui business pe piata. O firma mica trebuie sa ia decizii strategice privind structura sa organizationala, publicul caruia i se adreseaza, modul in care isi va atrage o cota de piata, cum se va promova, ce strategie de vanzari si de productie va pune in practica si asa mai departe.

Pe langa acestea, trebuie luat in considerare si faptul ca mediul competitional este intr-o continua schimbare. Competitorii inoveaza, fac schimbari de pozitionare sau de strategie ori lanseaza produse noi, asa ca o parte din atentie trebuie intotdeauna indreptata spre monitorizarea lor. O firma mica, fara un numar mare de angajati, va intampina aproape de fiecare data probleme cand vine vorba despre crearea unei strategii pe termen lung, care sa ia in calcul toti factorii si fiecare variabila.

Riscurile de reputatie

Adeseori trecute cu vederea, riscurile pentru reputatia unei firme sunt la fel de importante. Reputatia companiei este printre cele mai valoroase atuuri ale sale si este un factor-cheie pentru o firma care vrea sa se extinda sau sa isi atraga mai multi clienti. Pe masura ce tehnologia a avansat, iar retelele sociale sunt mai utilizate ca niciodata, a devenit si mai usor, dar si mai greu sa iti mentii o buna reputatie.

Clientii care nu sunt multumiti de produsele sau serviciile pe care le oferi au la indemana platforme pe care isi pot exprima dezamagirea si ii pot influenta pe altii. Pe de alta parte, firmele care iau in serios nemultumirile clientilor si isi dau silinta sa isi imbunatateasca produsele ori serviciile sau sa rectifice o greseala au insa sanse mult mai mari sa faca o buna impresie chiar si celor care nu le-au calcat inca pragul.

Riscuri de securitate

Securitatea cibernetica nu este un factor care sa mai poata fi ignorat. Exista numeroase cazuri de businessuri mici sau mari sau de institutii ale statului care au cazut victime atacurilor cibernetice si fie au pierdut date confidentiale sau esentiale functionarii lor, fie li s-au cerut sume uriase pentru a-si rascumpara informatiile furate de hackeri. In conditiile in care numeroase firme au o baza de date cu informatii personale ale clientilor, responsabilitatea de a proteja aceste informatii este cu atat mai mare.

Riscuri de piata

Oricat ai crede in ideea ta, este esential sa nu lansezi o afacere inainte sa te convingi ca exista o piata de desfacere si ca vei avea suficienti clienti pentru a-ti acoperi costurile si, in cele din urma, a obtine profit. Afacerile locale sunt cu atat mai expuse acestui risc, cu cat concureaza cu firme mari si organizatii multinationale. De aceea, ele trebuie sa isi atraga clientii folosindu-se si de alte strategii, cum ar fi construirea unei relatii de incredere cu clientul, prin conceperea unei experiente unice pe care acesta o are in interactiunea cu afacerea ta. De exemplu, in Italia, unde exista un numar impresionant de afaceri de familie, clientii se stiu cu patronul magazinului, cu angajatii, stau de vorba, cer sfaturi legate de produsele pe care le cumpara, primesc recomandari si sunt intotdeauna intampinati cu caldura si prietenie. O astfel de experienta nu poate fi oferita in schimb de firmele sau magazinele mari, care vand pe banda rulanta.