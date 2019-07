BizTool.ro, marketplace-ul de servicii powered by start-up.ro, isi extinde functionalitatile prin BizTool Match. Publici un proiect la care ai nevoie de un specialist si nu te mai chinui sa-i gasesti pe grupuri de Facebook.



Intră direct aici ca sa publici un anunt ca sa gasesti specialisti pentru proiectele tale.

Platforma BizTool.ro este un marketplace cu specialiști aprobati si recomandati, care ajuta antreprenorii sa gaseasca persoane specializate in marketing, web development, mobile development, SEO, continut, grafica sau chestiuni juridice, care pot furniza solutii pentru afacerea ta.

Cauta si contracteaza profesionisti prin BizTool

Acum, pe langa posibilitatea de a lua legatura oricand cu specialistii BizTool, ai si optiunea de a lista un proiect pentru care ai nevoie de ajutor specializat in cadrul sectiunii BizTool Match, urmand sa fii contactat de expertii potriviti nevoilor tale de business.

De exemplu, sa spunem ca ai nevoie de un programator pentru dezvoltarea unei pagini web pentru business-ul tau, in acest caz, un magazin online.

In sectiunea BizTool Match postezi un proiect in care sa incluzi cat mai multe detalii despre cerintele la care ar putea sa te ajute un developer: dezvoltare atat pe desktop cat si pe mobile, optimizare din punct de vedere SEO, implementarea solutiilor de plata online.

Pe langa aceste detalii va fi nevoie sa-ti lasi si detalii personale (Nume, adresa de mail, telefon) pentru a putea fi contactat ulterior de specialistul selectat de catre tine, dupa ce analizezi cea mai buna oferta.

Cum poti lista un proiect pe BizTool Match

• Completezi datele tale de contact, titlul anuntului, selectezi categoriile din care doresti sa faca parte proiectul tau in functie de serviciile de care ai nevoie, insotite de o descriere detaliata a serviciilor de care ai nevoie.

• Dupa ce postezi proiectul, acesta intra in moderare, urmand sa fie listat public in categoriile pe care le-ai selectat.

• Specialistii asociati categoriilor in care ti-ai listat proiectul primesc un mail in care sunt anuntati ca un nou utilizator are nevoie de ajutorul lor, din acel moment oricare dintre ei putand sa-ti trimita raspunsul si oferta sa.

• In cadrul proiectului tau, specialistii BizTool iti vor putea trimite o oferta prin chat-ul de pe platforma. In sectiunea ‘Mesajele mele’ din contul generat la adaugarea proiectului vei putea vedea ofertele primite.

Un numar limitat de proiecte publicate pe BizTool Match vor fi promovate pe paginile de Facebook BizTool.ro si start-up.ro. Cele mai interesante proiecte, care au si detalii destule, vor putea fi promovate si prin articole pe start-up.ro.

Astfel, vrem sa integram directia editoriala si sustinerea antreprenoriatului pe care o facem pe start-up.ro cu BizTool.ro.

Cum contactezi specialistii BizTool fara a publica un proiect?

În cazul in care doresti sa iei legatura cu un specialist BizTool, insa nu vrei sa publici un proiect pe platforma, o poti face oricand, extrem de simplu: accesezi profilul specialistului de care ai nevoie.

Tot ce trebuie sa faci este sa iti creezi un cont pe platforma si apoi ai acces la datele de contact ale consultantului pe care l-ai ales. Daca nu vrei sa-i dai un mail sau sa-l suni, ii poti contacta rapid prin chat-ul de pe platforma.

Cu ajutorul specialistilor listati in BizTool.ro, poti sa-ti dezvolti un siteatractiv si optimizat pentru afacerea ta, o aplicatie mobila, sa gasesti cele mai bune oferte de hosting sau sa faci SEO ca sa ajungi in cautarile importante din Google.

De asemenea, poti gasi un consultant in zona de taxe si legal, poti descoperi mentori de business sau sa-ti faci un logo nou pentru afacerea ta.

Pentru cei in cautare de birouri și spatii de lucru, platforma ofera si posibilitatea listarii acestora.

BizTool.ro: ce noutati avem

BizTool.ro a fost creat ca urmatoarea faza de evolutie pentru proiectele InternetCorp si start-up.ro. Inca din momentul lansarii start-up.ro, scopul a fost ca platforma sa devina un conector pentru mediul antreprenorial din Romania. Cu ajutorul marketplace-ului de servicii, scopul e sa se creeze o comunitate care se ajuta si care dezvolta mediul de afaceri din Romania.

Am facut primul pas de la conector intre specialisti si antreprenori la solutii concrete oferite antreprenorilor de la noi prin webinariile oferite, alaturi de comunitatea Viata de freelancer, si in care avem alaturi specialistii BizTool.ro precum si din afara platformei, in care abordam subiecte punctuale, de interes pentru fondatorii de afaceri de la noi.

La inceputul lunii mai an organizat BizTool Academy, un ultra-workshop gratuit. Pe parcursul unei zile, cei 70 de participanti au avut parte de 5 workshop-uri tematice pe aspecte esentiale ale dezvoltarii afacerii pe internet (realizarea unui site, a unei strategii de marketing, comunicarea, branding-ul, SEO). Poti afla aici mai multe detalii despre primul eveniment BizTool Academy.

Totodata, exista pagina comunitatii BizTool pe Facebook, acolo unde regasiti articole si informatii utile si puteti interactiona cu specialistii platformei.