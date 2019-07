Senatorul PNL, Florin Citu, sustine ca ordonanta 114 este bomboana pe coliva economiei, aceasta fiind elaborata, sustinuta si prezentata ca salvatoarea economiei romanesti de unicul si inegalabilul Orlando, prietenul cartilor de economie.



"Viorica, Orlando si 'gaura neagra'! (astazi fara cifre sa inteleaga si Orlando)

Asta nu o sa aflati de la CEX-ul PSD: in 2019 rectificarea negativa nu mai poate fi evitata.

In ultimii doi ani au tot masluit datele si au rostogolit GAURA imensa din buget. Gata. Nu se mai poate.

Ordonanta 114 este bomboana pe coliva economiei. Ordonanta elaborata, sustinuta si prezentata ca salvatoarea economiei romanesti de unicul si inegalabilul Orlando, prietenul cartilor de economie.

Rectificarea negativa este fortata de:

- impactul nimicitor al ordonantei 114 asupra companiilor din energie, sistemul financiar-bancar, telecomunicatii, pensii si asigurari. Teodorovici ne-a spus ca ordonanta 114 nu se modifica pentru ca este perfecta. Efectul dupa sase luni: toate companiile de stat din energie aproape in faliment, a crescut exponential importul de gaze din Rusia, CFR calatori + CFR marfa in faliment, CEC Bank are nevoie URGENT de un miliard de lei, administratorii privati de pensii loviti de comisioane mai mici, capital social mai mare si transferuri de la pilonul II in scadere sunt pe picior de plecare, si dezastrul in economie continua.

- reforma ANAF propusa si gandita de Orlando a ESUAT. Informatizarea o fost oprita de Orlando, veniturile sunt cu mult sub program, iar Orlando a uitat sa mai prezinte partea “friendly“ a ANAF asa cum a promis. Si mai grav se pregateste un TUN de 200 milioane euro prin transferul Vamii la MFP de la ANAF. Stiti ca el lucreaza DOAR cu tari din afara UE- Rusia, Turcia, China.

- acum avem certitudinea ca in trimestrul III al acestui an vom avea un numar RECORD de primarii care intra in INCAPACITATE de plata. O premiera! Orlando este un fricos. Ii oboseste pe primari cu cafele si apa prin intalniri unde le promite multe si nu le va da nimic.

Problema tandemului Viorica - Orlando nu este cursa pentru Cotroceni. Acolo stim toti cine castiga. Problema lor este deficitul bugetar. In 2019 o sa inceapa cu cifra 3 sau cu cifra 4?

P.S. Va garantez ca vor raspunde pentru tot. Nu luam prizonieri", a scris Citu pe Facebook.