Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, este de parere ca sistemul de recalculare a pensiilor este invechit, iar in momentul in care li se va recalcula, unele persoane nici vor mai fi "pe aceasta lume".



"Stiti cum e si cu recalcularea pensiilor. De ce omul care are dreptul la o pensie sa astepte un sistem invechit si foarte intepenit, de foarte multe ori, si in multe situatii sa astepte o recalculare de pensie? De ce nu noi, statul, sa alocam forfetar, sa spunem, o suma pe care am anticipa ca ar fi cea corecta si dupa ce pensia se va recalcula si stim exact cat e, sa inceapa sa se regleze, pentru ca omul trebuie sa primeasca astazi cel putin cat ar trebui sa primeasca in urma unei recalculari de pensii. Oamenii nu au timp sa astepte.

Din pacate, viata asa este, sunt oameni care, in momentul in care pensia li se va recalcula, nu mai sunt pe aceasta lume. Asta este viata, trebuie sa fim foarte pragmatici. Atunci de ce sa astepti? Tu, stat, ai gresit fata de oameni, tu, stat, trebuie sa platesti si sa asiguri fiecarui om ceea ce merita atunci cand merita, nu peste nu stiu cat timp cand tu, stat, te sinchisesti sa acorzi acel drept. E o alta abordare, o alta logica pe care mi-as dori tare mult sa o vad in aceasta tara. Si sa fim noi, sa facem ceea ce simtim", a spus Teodorovici, citat de b1.ro.