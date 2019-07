Senatorul PNL, Florin Citu, sustine ca "deficitul bugetar publicat de Eurostat arata ca in 2019 este nevoie de taieri masive de cheltuieli si cresteri de taxe pentru a aduce deficitul bugetar sub 3% pe cash".



"Ministerul Finantelor Publice contra Eurostat, cine MINTE?

Eurostat a publicat deficitul bugetar pentru trimestrul I din 2019 la 4.5% din PIB.

MFP a publicat deficitul bugetar pentru trimestrul I din 2019 la doar 0.5% din PIB.

Minte cineva?

Stiu, pare o intrebare retorica avand in vedere ca vorbim de Теодорович si echipa lui din MFP platita cu sute de mii de euro anual din sinecuri.

In ceea ce priveste cifra publicata de MFP eu am dubii ca este reala. Pana nu vom avea o comisie de ancheta a executiei bugetare pentru 2017 si 2018 eu spun ca datele MFP sunt MASLUITE.

Dar, mai sunt doua diferente importante intre ce publica MFP si Eurostat (pe langa faptul ca MFP mai “aranjeaza" datele).

In primul rand - MFP publica un executia pe cash iar Eurostat ia in calcul si angajamentle viitoare de cheltuieli ESA. Adica Eurostat arata o imagine REALA a presiunii asupra bugetului in timp ce MFP se joaca cu facturile si cu amanarile platilor.

In al doilea rand- aici apare diferenta MAJORA- Eurostat elimina influentele sezoniere. Adica ne da TENDINTA pe termen mediu si lung. Cand vorbim de analiza trimestriala metoda Eurostat este cea indicata.

Concluzii:

- deficitul publicat de Eurostat arata tendinta de crestere a deficitului bugetar pe termen mediu si lung si o presiune in crestere asupra bugetului. Adica MFP trebuie sa TAIE mult mai mult in partea a doua a anului pentru a aduce deficitul bugetar sub 3% din PIB.

- analizele in UE se fac pe deficitul ESA si nu pe cash. Doar tarile din lumea a treia mai folosesc deficit bugetar pe cash pentru ca il pot MANIPULA mai usor. Deficitul ESA si deficitul STRUCTURAL arata imaginea REALA.

- din nou MFP arata ca “expertii” acestei institutii sunt depasiti. Daca, asa cum mi se mai spune, ar exista si experti in MFP atunci acestia ar pune mai presus interesul national si nu ar permite astfel de manipulari, cum este comunicatul de ieri al MFP, sa iasa in spatiul public. MFP va avea DOAR profesionisti in guvernarea liberala nu functionari de cariera si Yes Men.

Foarte IMPORTANT:

- o analiza serioasa a deficitului bugetar se uita la deficitul structural si al cel ESA. MFP le IGNORA pentru ca stie ca nu le poate manipula - sunt PUBLICATE de EUROSTAT nu de MFP.

Deficitul bugetar publicat de EUROSTAT arata ca in 2019 este nevoie de TAIERI masive de cheltuieli si CRESTERI de TAXE pentru a aduce deficitul bugetar sub 3% pe CASH. Uitati de banii pentru primari si pensii", a scris Florin Citu pe Facebook.