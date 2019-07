"M-am intors in Romania pentru mine si m-am intors pentru noi toti. Biroul meu de arhitectura, pe care l-am fondat cu bani europeni, are acum o paleta larga de servicii, de la design de produs sau schite de mobilier, la consultatii de specialitate, pana la case la cheie. Lucram in mare parte cu mesteri locali, pentru a-i stimula pe romani sa ramana in tara, dar si cu produse din ateliere romanesti si materiale ecologice”, a povestit Alexandra Gabriela Bejan din Iasi, una dintre autoarele unui start-up romanesc de succes.



Alexandra vine din Australia, unde s-a mutat in 2016 si a invatat arhitectura metropolelor si a micilor suburbii. Ieseanca a contribuit in Melbourne, la proiectul 600 Collins St. al biroului de arhitectura Zaha Hadid, care a modificat peisajul orasului australian. La scurt timp dupa ce a plecat din Romania a descoperit ca si in unul dintre cele mai „fericite” orase din lume, sunt probleme ca acasa si a simtit o mare instrainare si insingurare. Stilul de viata i s-a schimbat radical. Fetita ei statea la Before School si After School aproape zilnic, de dimineata pana seara, in timp ce Alexandra petrecea foarte mult timp la serviciu si in drum spre scoala copilei.

"Desi multe sunt de rezolvat in alte tari, cum ar fi infrastructura rutiera, au atatea alte probleme in schimb, incat pentru mine nu mai avea rost sa raman. Acolo, in Melbourne, am inceput sa-mi pun tot felul de intrebari ce tin de rostul meu in viata. Raspunsul era atat de simplu: sa ma intorc in tara. Romania mea - care miroase a fan si a brazi, cu munte si mare, vara dogoritoare si iarna cu zapada adevarata, bunici cu riduri si maini crapate, tineri extra-hippy si cluburi de muzica mereu la moda - asta era tara in care am vrut sa ma intorc. Si am facut-o”, marturiseste Alexandra. Acolo, in strainatate, a descoperit ca adevarata resursa a tarii noastre sunt oamenii. S-a intors cu scopul de a reusi si a pune bazele unui birou de arhitectura si design interior la Iasi.

Alexandra este printre cei 60 de romani reveniti in tara care au primit subventii a cate 40.000 de euro pentru a-si infiinta acasa propria afacere, in cadrul proiectului „Diaspora ReSTART”, implementat de Consiliul National al IMM-urilor din Romania. Cel putin 120 de locuri de munca au fost create odata cu cele 60 de noi afaceri. Cei mai multi autori de planuri de afaceri sunt romanii din Spania, urmati de cei din Marea Britanie, Italia, Olanda, Franta, Germania, Republica Moldova, SUA si in cele din urma din Belgia, Luxemburg, Portugalia, Dubai, Austria, Australia, Elvetia, Danemarca. Start-up-urile vizeaza domenii din cele mai diverse, intre care intretinerea si repararea autovehiculelor, restaurante, activitati ale portalurilor, consultanta pentru management si afaceri, dar si de infrumusetare.



Proiectul le-a oferit romanilor din diaspora cateva resurse esentiale: finantare nerambursabila, cursuri de formare antreprenoriala, consiliere, mentorat si asistenta in dezvoltarea afacerii in primii ani de activitate.

„In conditiile in care Romania se confrunta cu o criza a fortei de munca dublata de un exod continuu al tinerilor, acest tip de proiect este un semnal pozitiv pe care statul il da romanilor din diaspora. Pentru a asigura sustenabilitatea acestui demers, este nevoie de un efort sustinut al tuturor actorilor implicati, atat din mediul public, cat si din cel privat. Pe langa intoarcerea acasa a romanilor, acest proiect isi propune ca acestia sa inceapa sa produca valoare adaugata pentru tara noastra. Firmele finantate sunt fondate in Romania si locurile de munca sunt create tot aici, deci, consider ca acest deziderat este atins”, a declarat Oana Bara, manager de proiect, Consiliul National al IMM-urilor.

CU EXPERIENTA DIN STRAINATATE, ACUM PRODUC IN ROMANIA

Multi romani stabiliti in afara granitelor doresc sa se repatrieze si sa infiinteze o afacere in Romania, iar programul „Diaspora Start-Up” le ofera aceasta posibilitate. Pana in prezent, peste 7000 de romani din diaspora au beneficiat de programul de formare antreprenoriala cu bani europeni, pentru a obtine o finantare 100% nerambursabila pentru deschiderea unei afaceri in tara. Sunt diferiti. Unii, tineri, sub 30 de ani, care au studiat si muncit in afara tarii, au venit acasa cu un mix de know-how si entuziasm, incercand sa implementeze si in Romania idei pe care le-au vazut in strainatate. Altii, sunt cei de peste 45 de ani, plecati de cel putin 15 ani si, care, dupa multa munca si efort, se intorc in tara pentru a-si lansa o afacere in domeniul in care au lucrat acolo.

Dupa Facultatea de Drept din Bucuresti si cativa ani intensivi de munca in Romania, Ana-Maria din Bacau a ales sa plece din tara. Avocat de profesie, ea a locuit, in ultima vreme, in Elvetia si Portugalia. A sperat ca alta este soarta tinerilor avocati in afara Romaniei. S-a lovit de aceleasi probleme: scepticism fata de incepatori, munca de 10-12 ore pe zi, la diverse multinationale sau pe cont propriu, riscul de a nu avea venituri constante. Atunci a decis sa revina acasa si sa inceapa o afacere. Visul ei a devenit realitate odata cu lansarea proiectului „Avoteca”, cu care a castigat concursul de planuri de afaceri din bani europeni.

„Avoteca este platforma online care va promova avocati tineri, foarte bine pregatiti si care isi doresc sa isi faca meseria la cel mai inalt nivel. Urmarim, astfel, sa crestem notorietatea profesionistilor, sa combatem neprofesionalismul si opiniile eronate despre avocati, bazandu-ne pe transparenta maxima. Platforma va oferi posibilitatea de a scrie recenzii, unii despre altii, atat clientii despre avocatii lor, cat si viceversa. Ne propunem sa fim un partener important in discutiile privind accesul nelimitat la justitie prin tehnologie”, a declarat Ana-Maria Draganuta Briard.

Razvan Alexandru a ajuns in Olanda acum noua ani, cu energia de dupa liceu si dorinta de mai mult. Student la Business si Management International la Erasmus Rotterdam, a inregistrat prima sa companie, fiind fotograf pentru toata facultatea. Apoi a intrat in lumea start-up-urilor, incepand cu Nestpick, care a fost achizitionat de Rocket Internet din Berlin si continuand cu doua afaceri proprii in online, pe partea de software si marketing. Dupa cativa ani petrecuti in fata calculatorului, a simtit ca e un moment bun sa se ocupe si de ce i-a placut dintotdeauna, lumina.

„Ma pasiona, inca din liceu, complexitatea luminii, iar acum doi ani am decis sa fac mai multe in acest sens. Am creat design-uri de lampi si corpuri de iluminat, lucrand in acelasi timp si la instalatii pentru spectacole. Dupa un email primit din intamplare cu oferta Diaspora ReSTART am decis sa urmez aceasta cale. Este o oportunitate enorma pentru lampile pe care vreau sa le creez. Voi achizitiona echipamentul necesar fabricarii acestora si voi asigura functionarea unui studio la Brasov. Procesul este complex, deoarece incercam sa eliminam necesitatea de becuri, implicand, atat imprimante 3D, dar si procese create de noi, cu materiale reciclate sau materiale noi”, a relatat Razvan Alexandru Isac, fondatorul Start-up-ului „Hola”.

Proiectul „Diaspora ReSTART” este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si este implementat in perioada 2017 – 2020. Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) are rol de administrator de scheme de minimis/antreprenoriat si deruleaza acest proiect in parteneriat cu ADR Nord-Est, Global Commercium Development SRL, Fundatia C.A.E.S.A.R. si Metodo Estudios Consultores SL din Spania. Cele 5 organizatii specializate in initierea si dezvoltarea de afaceri sprijina infiintarea de intreprinderi romanesti cu profil nonagricol, in zona urbana din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, de catre cetatenii romani din diaspora.

Proiectul este finantat in cadrul programului „Diaspora Start-Up”, linie de finantare creata pentru sprijinirea romanilor stabiliti in strainatate, care doresc sa se intoarca in Romania pentru a-si deschide o afacere finantata cu bani europeni.

