Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sustine ca inflatia in luna iunie este posibil sa coboare sub 4%.



"Inflatie galopanta nu va fi in Romania, pentru ca suntem si noi aici. Aceasta declaratie este mai mult decat un angajament, este o subliniere ca tara are banca centrala. Dar, intr-un mediu tumultuos, discutiile pot sa alunece in directia aceasta. Dar, inca o data, Banca Centrala isi face datoria in Romania si nu vom avea inflatie galopanta catusi de putin. Dupa cate vedeti, noi discutam de jumatati de procent, de procent. Maxim un procent a fost peste marginea de sus a tintei noastre. Iar acum, daca ar fi sa spun ceva conform nu perceptiei, ci datelor pe care le avem noi din piata, s-ar putea sa aveti peste o saptamana o surpriza placuta, adica inflatia in luna iunie sa coboare sub 4%. Si atunci aproape ca discutiile acestea se vor mai calma.

S-a stimulat prea mult consumul. Am spus acest lucru de repetate ori in ultimii doi ani de zile. (...) Exista o diferenta intre perceptie si realitate si perceptia este ca se duce cursul spre 5 lei pentru un euro si el tinde sa coboare spre 4,7 lei, pentru ca avem intrari majore de capital, ceea ce s-ar putea sa insemne ca ecartul de dobanda este suficient de atractiv, iar aceasta situatie nu bucura neaparat banca centrala", a spus Isarescu, citat de jurnalul.ro.