Numarul total de aplicari din prima jumatate de an a ajuns pana la aproape 4,5 milioane, la un nivel similar cu aceeasi perioada a anului trecut.



Topul celor mai cautate domenii de catre candidati este condus de comert / retail, locul al doilea fiind ocupat de sectorul de prestari servicii. Urmatoarele cele mai cautate joburi sunt cele din banking si servicii financiare, intr-o schimbare de pozitii fata de primul trimestru al acestui an, cand bankingul ocupa a doua pozitie in top. In crestere fata de anul trecut se afla si IT-ul, care a adunat, din in perioada ianuarie-iunie aproape 500.000 de aplicari.

”Radiografia primei jumatati de an arata o dinamica interesanta pe piata muncii. Au crescut considerabil in preferintele candidatilor domenii precum Banking si IT si a scazut usor sectorul serviciilor externalizate, precum call-centerele. O scadere similara s-a inregistrat si in ceea ce priveste aplicarile pentru joburile din industria alimentara, care, incepand cu acest an, au iesit din topul celor mai cautate 5 domenii. Asta este si o consecinta a faptului ca oamenii incep sa se preocupe mai mult de viitorul lor profesional. In multe cazuri vorbim despre investitii in programe de invatare, cursuri de reconversie, pe scurt, de o dorinta din ce in ce mai mare de a avea acces la joburile si domeniile in care stiu ca exista oportunitati de crestere si salarii mari. Iar IT-ul este cel mai bun exemplu in acest sens”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in cele aproape 70.000 de joburi postate de la inceputul anului pe ejobs.ro, cele mai multe apartin angajatorilor din Comert si Retail (13.500 de locuri de munca). Urmeaza companiile din sectorul Serviciilor (7.800 de joburi) si cele din IT, care, in ultimul an, au crescut semnificativ in topul celor mai activi angajatori. Aproximativ 7.500 de joburi au scos in piata angajatorii din IT in primele 6 luni ale anului. Odata cu apropierea sezonului cald a inceput sa creasca si numarul de locuri de munca din constructii, acesta fiind, de altfel, unul dintre cele mai active domenii atunci cand vine vorba despre munca temporara sau sezoniera. Bancile si serviciile financiare au fost urmatorul sector din topul celor mai activi angajatori, cu peste 5.000 de joburi disponibile in perioada ianuarie-iunie 2019.

”Daca vorbim despre departamentele in care isi doresc sa lucreze, cei mai multi candidati aleg sa aplice pentru joburile din vanzari. Este, de departe, departamentul cel mai cautat de acestia. Urmeaza zona administrativ / logistica, departamentele de relatii cu clientii si call center, back office / secretariat si financiar / contabilitate”, adauga Bogdan Badea.

Asa cum era de asteptat, topul oraselor in care s-au facut cele mai multe angajari este dominat de Bucuresti (29.812 de joburi). Lista continua orasele mari din Vestul si Centrul tarii: Cluj-Napoca (7.663 joburi), Timisoara (4.630 de joburi), Iasi (4.353 joburi) si Brasov (4.312 joburi).