Sub deviza ”From emotions to experience: retail of the future”, retailArena 2019 isi propune sa aduca in atentia publicului idei inovatoare pentru comertul viitorului , aplicatii practice din strategiile de marketing sau vanzari ale unor companii importante din domeniu si sa analizeze avantajele unei afaceri in retailul traditional vs. comert electronic, prin intermediul unui lineup impresionant de speakeri, prezentari si studii exclusive, dar si workshop-uri cu informatii “hands on”.



Vino la evenimentul din 2 3 si 2 4 octombrie pentru a fi la curent cu trendurile momentului in domeniul retailului global. Profita acum de Oferta Early Bird , prin care beneficiezi de reducere de 30% pentru intreg evenimentul din 23-24 octombrie, de la Hotel Sheraton . retailArena se adreseaza atat marilor lanturi de retail, magazinelor online, cat si furnizorilor de servicii, specialistilor in logistica si marketing, proprietarilor de spatii comerciale si producatorilor din FMCG. In cadrul evenimentului vei afla cele mai noi tehnici de fidelizare aplicate de retaileri moderni si traditionali pentru a-si loializa consumatorii, care resimt presiunea timpului si din a caror vocabular online-ul este nelipsit. Subiectele din cadrul evenimentului vor fi dezbatute de speakeri precum: Rafael Campos (VTEX), Cornel Morcov (FAN Courier), Iulian Stanciu (eMAG), Alex Bratu (JYSK), Octavian Dumitrescu (CustomSoft) sau Simina Niculita (Colliers Romania). Astfel, prima zi a evenimentului, 2 3 octombrie , este destinata Marketing - ului si mecanismelor pentru fidelizarea clientilor. Vom discuta cu producatori si retaileri si vom afla ultimele noutati despre marketingul produsului si customer engagement si vom analiza cele mai noi strategii de vanzari ale unor companii importante. In a doua zi a evenimentului, pe 2 4 octombrie , vom vorbi despre experienta Omnichannel , vom analiza obiceiurile de cumparare ale generatiei Z, vom discuta despre customizari, automatizari si platforme pentru retail si cum s-a schimbat si se va schimba consumatorul omnichannel. In cadrul workshop-urilor sustinute la finalul dezbaterilor din cele doua zile, participantii vor primi sfaturi practice despre cum sa construiasca un business care sa faca performanta atat in Romania, cat si peste hotare. Ca de fiecare data, evenimentul va fi unul interactiv, in care dialogul cu speakerii va fi incurajat, urmand a avea posibilitatea sa adresati intrebari si chiar sa discutati in privat cu acestia. In fiecare zi vor fi prezentate studii in exclusivitate, cu date relevante despre tendintele si evolutia din piata de retail, atat traditional , cat si online. retailArena pune la dispozitie zone de networking, dar si o zona expozitionala unde se vor face demonstratii ale unor inovatii in retail. Va asteptam, deci, pe 2 3 si 2 4 octombrie, incepand cu 08:00, la hotel Sheraton, in Bucuresti, pentru a descoperi impreuna ce inseamna succesul in retailul global. In fiecare an, retailArena reuneste pe scena marile lanturi de retail din Romania, dezvoltatori si proprietari de spatii comerciale, producatori, comercianti independenti, distribuitori, specialisti in retail (packaging, logistica, marketing, SEO, Social Media), antreprenori interesati de oportunitatea comertului online, furnizori de servicii. Printre companiile prezente anul acesta la retailArena 2019 , se numara : VTEX, FAN Courier, CustomSoft, Filip & Company, Answear, Iulius Town, Colliers si JYSK . Contact: https://www.retailarena.ro/2019/ https://www.facebook.com/retailArena/ retailarena@internetcorp.ro

