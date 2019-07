Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 5 luni cu un deficit de 14,7 miliarde lei (3,11 miliarde euro), 1,4% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 80,6% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile in care cheltuielile de personal au crescut cu 24,6%, arata datele publicate luni pe site-ul Ministerului Finantelor.



In primele 5 luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 8,14 miliarde lei, respectiv 0,88% din PIB. In primele 5 luni ale anului 2017, deficitul bugetar a fost de 2,2 miliarde lei - 0,27% din PIB, in crestere fata de deficitul de 0,8 miliarde lei, respectiv 0,1% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada a anului 2016.

In primele 5 luni din 2019, veniturile bugetului general consolidat au fost de 123,8 miliarde lei, reprezentand 12% din PIB, comparativ cu 11,7% din PIB in aceeasi perioada a anului 2018, scrie News.ro.

”Procentual, veniturile au fost cu 11,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Se inregistreaza cresteri, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, in cazul incasarilor din contributii de asigurari (+18,5%), TVA (+12,8%), nefiscale (+11,5%), accize (+5,6%)”, se arata in comunicat.

Veniturile din TVA au crescut cu 12,8% fata de realizarile aceleiasi perioade a anului 2018, ajungand la o valoare de 24,8 miliarde lei.

De asemenea, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au crescut cu 7,8%.