Profita de primele reduceri de vara ale unuia dintre marii retaileri din Romania si ia-ti un laptop mai ieftin si cu peste 30%.



Dacă ai nevoie de un laptop performant pentru mai multe tipuri de sarcini, avem câteva recomandări de dispozitive pentru tine, pe care poți să le găsești acum la preț redus.

Laptopuri la reducere - Lenovo IdeaPad 330

Laptopul are un ecran cu diagonala de 15,6 inci. Poți rezolva cu ușurință cele mai intensive sarcini, editezi poze rapid și urmărești emisiunile preferate în format HD datorită procesului AMD Ryzen 5 Mobile, tactat la 2GHz. Modelul Ideapad 330 are o durată de viață de până la 6 ore și susține Rapid Charge - 15 minute de încărcare asigură până la 2 ore de utilizare. Este dotat cu 4 GB RAM și până la 256 GB spațiu de stocare. Laptopul este excelent pentru sarcini dintre cele mai diverse, precum editare foto, multitasking, gaming, browsing și filme. Laptopul poate fi găsit aici, cu 30% mai ieftin.

ASUS VivoBook Pro 15

Este un laptop de 15,6 inci, subțire și ușor, de înaltă performanță, alimentat de un procesor de până la Intel Core i7 de generație a 7-a. Dispune de un display FH și grafică de înaltă calitate NVIDIA Geforce, ideale pentru jocuri, vizionarea de filme sau editarea de filme 4K UHD. Este dotat cu cele mai recente tehnologii de răcire și încărcare rapidă. Cu memorie RAM DDR4 de până la 16 GB, VivoBook Pro 15 oferă putere de procesare pentru multitasking fără efort. Laptopul este acum redus cu 32% și poate fi cumpărat de aici.

Reduceri de vară - Laptop ASUS VivoBook MAx

Echipat cu un procesor Intel Celeron Dual Core tactat la 2,4 GHz, placă video dedicată NVIDIA GeForce și soluții audio exclusive SonicMaster încorporând tehnologie ICEpower, laptopul oferă o experiență audiovizuală excelentă disponibilă pe un sistem laptop. Ecranul are o diagonală de 15 inci, Are 4 GB memorie RAM și până la 500 GB spațiu de stocare. Are o reducere de 23% și poate fi achiziționat de aici.

Laptop Dell Vostro 3568

Cele mai recente procesoare Intel Core oferă toată puterea de care aveți nevoie pentru a vă face treaba la birou sau la domiciliu. Cu până la 16GB DDR4, multi-taskurile pot menține mai multe aplicații deschise în același timp și pot comută ușor între ele fără întârziere. Stocați toate documentele importante pentru un acces ușor, cu până la 1TB HDD sau 256GB SSD. Conexiuni mai rapide și transferuri fiabile cu două porturi USB3.0 și un cititor de carduri SD. Laptopul are un ecran anti-orbire de 15 inci, cu rezoluție opțională FullHD. Găsiți laptopul aici, mai ieftin cu 24%.

Reduceri la laptopuri - Laptop HP Probook 430 G5

Având caracteristici complete, fiind subțire și ușor, modelul HP ProBook 430 permite profesioniștilor să fie productivi, atât la birou cât și în deplasare. Designul elegant, plus performanța procesorului Intel Core i5, placa grafică NVIDIA GeForce șii durata mare de viață a acumulatorului fac ca acest laptop ProBook să fie esențial pentru echipele de lucru moderne.

Experimentați un angajament audio vibrant și o experiență de întreținere a unei video-conferințe cu HP ProBook 430 certificat pentru Skype for Business, dotat cu funcțiile HP Audio Boost și HP Noise Cancellation. Laptopul poate fi comandat de aici, cu 25% mai ieftin.