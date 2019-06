Apa este resursa esențială şi absolut indispensabilă vietii. Accesul la apa potabila si igiena sanitara este, dupa cum considera si Organizatia Natiunilor Unite (ONU), un drept fundamental al omului. Uniunea Europeana include protectia sanatatii cetatenilor prin accesul la apa potabila de calitate intre elementele cheie ale politicii sale.



CUM AU REUSIT, IN CIUDA CONTESTATIILOR

Tara noastra a facut eforturi considerabile in alimentarea cu apa, fapt mentionat si de un raport recent al Curtii Europene de Conturi, inclusiv prin investitii importante din fonduri europene. Un caz elocvent este proiectul derulat de ECOAQUA Calarasi pentru modernizarea, cu finantare europeana, a sistemelor de alimentare cu apa din Calarasi, Oltenita, Lehliu Gara si Budesti, judetul Calarasi, si Urziceni, judetul Ialomita.

Povestea a inceput din necesitatea de a imbunatati calitatea serviciilor de apa si canalizare furnizate in aceasta zona. Fondurile locale erau insuficiente pentru a dezvolta infrastructura de apa potabila si apa uzata. Cu expertiza acumulata si dorinta de a recupera costurile, cei de la Calarasi au accesat fonduri europene in valoare de aproximativ 250 milioane lei, pentru a creste calitatea vietii locuitorilor si a reduce riscurile privind sanatatea lor.

"Solutia era clara: accesul la surse sigure pentru alimentarea cu apa si controlul permanent asupra calitatii apei. Teoretic, totul se rezuma la incadrarea in limitele indicatorilor de calitate aprobati conform legislatiei in vigoare. Practic, insa, era nevoie de o monitorizare permanenta. Proiectul a fost unul complex, dificil si a cuprins multe activitati. A insemnat un efort deosebit pentru echipa noastra, din care au facut parte zeci de specialisti bine pregatiti", spune ing. Mircea T, manager de proiect ECOAQUA Calarasi.

Au fost si intarzieri in lucrari, din cauza contestatiilor depuse pentru achizitiile publice. Au existat chiar si rezilieri de contracte, deoarece unii furnizori au intrat in faliment sau nu au reusit sa se mobilizeze pe parcursul lucrarilor. Cu toate acestea, proiectul a fost dus la bun sfarsit si se vad rezultatele.

APA BUNA PENTRU SUTE DE MII DE ROMANI

Peste 100 de mii de romani au acces acum la servicii mai bune de alimentare cu apa potabila si beneficiaza de servicii de canalizare de calitate mai inalta. Ceea ce inainte parea de neatins, acum este normalitate. "Ne bucuram ca autoritatile au gasit o solutie si de a oferi apa potabila de calitate, dar si de a reduce deseurile. Tinem la sanatatea noastra si a copiilor nostri, de aceea este important pentru noi sa avem apa buna. Speram ca eforturile vor continua, astfel incat toate localitatile din tara noastra sa aiba acces la servicii de calitate", a marturisit Elena P. din Oltenita.

Echipamente noi in toate statiile de tratare a apei potabile si in statiile de epurare, laboratoare dotate cu instrumente si aparatura de ultima generatie, s-au construit rezervoare, statii de clorinare, statii de pompare, au fost reabilitate cateva statii de pre-tratare a apei potabile, conducte de aductiune extinse, s-au achizitionat rezervoare noi de apa si contoare. In timpul implementarii proiectului, echipa ECOAQUA s-a marit prin antrenarea a 33 de oameni din zona. De asemenea, au fost refacute statii de epurare si pompare din Calarasi, Oltenita, Budesti, Fundulea si Urziceni. Reteaua de canalizare a fost extinsa pana la 81 de km pentru toate aglomerarile.

Proiectul contribuie si la protectia mediului. Fluviul Dunarea si raurile Ialomita si Argova sunt acum mai putin poluate si asta datorita modernizarii colectoarelor de apa uzata. Consumurile energetice s-au redus, prin inlocuirea echipamentelor din statiile de pompare cu utilaje performante. Tehnologiile folosite au dus la consumuri mici de energie, emisii scazute in atmosfera.

Eforturile nu se opresc aici. Pentru a face viata oamenilor mai buna, ECOAQUA Calarasi mai pregateste un proiect pentru dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Calarasi si Ialomita, din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.

********

Proiectul „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi”, finantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene in cadrul Programului Operational Sectorial “Mediu” 2007-2013, consta in investitii pentru imbunatatirea proceselor de tratare si de distributie a apei potabile, precum si pentru colectarea si epurarea apei uzate.

Prin proiect au fost realizate investitii in infrastructura de apa si apa uzata din aglomerarile urbane Calarasi, Oltenita, Lehliu-Gara, Fundulea si Budesti (judetul Calarasi) si Urziceni (judetul Ialomita).

Valoarea totala a proiectului este de 303.621.436 lei (fara TVA), din care 258.078.221 lei fonduri europene si 45.543.215 lei cofinantare nationala.

Acest articol face parte din Campania Ministerului Fondurilor Europene „Bani europeni pentru idei romanesti” si a fost publicat pe www.9am.ro, in cadrul proiectului „Campanii de comunicare pentru promovarea fondurilor ESI 2014-2020” (cod MySMIS 12088), cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020.