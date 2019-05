Senatorul liberal Florin Citu sustine ca ANAF confirma veniturile bugetare ar fi fost umflate, mentionand ca va solicita audierea presedintei ANAF in comisia de buget finante din Senat in legatura planul ANAF si executia pana in acest moment.



"BOMBA! ANAF confirma ce am zis mereu - veniturile bugetare au fost UMFLATE! Disperare mare la ANAF, NU SUNT BANI! In lunile martie si aprilie, doua luni, NU s-a realizat planul de incasari iar sefa ANAF cere explicatii! Acum intelegeti de ce se duc 5 ani in urma sa va taxeze din nou? Ati inteles cat de ticalosi sunt? Si nu se opresc aici. Pentru ca este campanie electorala au dat ordin sa se restituie cat mai repede TAXA auto. Nu au bani, dar da bine in campanie sa arati ca vrei sa faci asta. Cine ii mai crede? Ce urmeaza? Taxe noi, accize noi, controale de la ANAF, recalcularea pentru fiecare cetean si companie a impozitelor si contributiilor ce trebuiau platite in ultimii 7 ani. Voi cerea audierea presedintei ANAF in comisia de buget finante din Senat in legatura planul ANAF si executia pana in acest moment. II oprim doar la VOT! Dragnea, venim! Take No Prisoners!", a scris Florin Citu pe Facebook.

