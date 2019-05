Un job care presupune sa calatoresti mult poate fi entuziasmant la inceput. Totusi, oricat de mult ti-ar placea sa vizitezi alte tari, diferentele de fus orar, faptul ca alergi mereu dintr-o parte in alta, precum si intregul proces de planificare a calatoriei pot ajunge sa fie obositoare chiar si pentru o persoana cu multa energie. Daca atunci cand pleci in vacanta principalele preocupari sunt legate de buget si itinerariu, calatoriile de afaceri pot fi mult mai stresante.



Trebuie sa te asiguri ca ajungi la aeroport din timp, ca stii sa te descurci in tara respectiva, ca te-ai informat temeinic cu privire la toate lucrurile pe care trebuie sa le stii despre plecare, dar si ca nu exista riscul ca ceva sa mearga prost. Multi dintre cei care calatoresc frecvent in scop de serviciu au la dispozitie doar cateva zile pentru a rezolva sarcinile care le-au fost atribuite, asa ca principala provocare este sa isi gestioneze timpul.

De aceea, ei nu isi permit sa ajunga in situatii neprevazute, care sa le dea planurile peste cap. Daca ai un astfel de job, unele sfaturi si trucuri de calatorit s-ar putea sa te scuteasca de multe batai de cap si sa te ajute sa faci fata cu brio:

Pastreaza-ti toate documentele de calatorie la loc sigur

Atunci cand calatoresti in strainatate, ultimul lucru pe care ti-l doresti este sa iti dai seama in ultima clipa ca pasaportul tau este pe cale sa expire si nu te poti imbarca in avion sau ca ai ratacit un document important si trebuie sa apelezi la ajutorul consulatului. Asigura-te intotdeauna ca iti verifici actele de calatorie inainte de plecare: data de expirare a acestora, precum si numarul de pagini libere din pasaport, in cazul in care ai nevoie de viza la intrarea intr-o alta tara. Atunci cand te afli in strainatate, pastreaza-ti mereu documentele intr-un loc sigur si asigura-te ca ai la tine copii dupa buletin si pasaport. Nu strica nici sa iti notezi intr-o agenda numerele de telefon ale ambasadei si consulatului, precum si adresele, astfel incat sa stii unde trebuie sa ceri ajutor in caz ca se intampla ceva.

Pregateste-ti si un buget propriu

Chiar daca firma pentru care lucrezi iti asigura toate costurile deplasarii si iti ofera si o diurna, este bine sa fii pregatit si cu un buget propriu, indiferent ca il pastrezi pentru situatii de urgenta sau pentru a-ti cumpara cateva suveniruri. Daca incasezi diurna pe card, atunci asigura-te ca ai un card avantajos , cu ajutorul caruia sa poti plati simplu si rapid oriunde in lume, fara sa pierzi bani. Astfel, nu va mai trebui sa iti faci griji ca nu ai apucat sa schimbi valuta inainte de plecare sau ca nu vei gasi un curs valutar foarte bun.

Fa-ti o asigurare de calatorie

Un alt lucru pe care nimeni nu si-l doreste atunci cand calatoreste, cu atat mai putin cand e vorba despre o calatorie pentru serviciu, este sa confrunte cu o problema de sanatate. Costurile cu tratamentul sau spitalizarea in strainatate pot fi extrem de mari, chiar si atunci cand este vorba despre o problema minora. De aceea, este bine sa te asiguri ca nu pleci fara o asigurare de calatorie valabila. Aceasta te poate proteja in cazul unor situatii neprevazute, iar costul ei nu este unul foarte mare. In plus, daca ai un card precum cel de care iti spuneam mai devreme, asigurarea de calatorie poate fi gratuita pentru tine.

Intra intr-un program pentru calatori fideli

Numeroase companii aeriene ofera beneficii calatorilor fideli, de cele mai multe ori prin acordarea unor discounturi sau gratuitati in functie de numarul de kilometri de zbor acumulati. Cu cat calatoresti mai des, cu atat vei acumula mai multi kilometri, pe care ii poti folosi apoi fie pentru a cumpara bilete gratuite de avion sau a obtine niste preturi imbatabile atunci cand pleci intr-o vacanta. De asemenea, unele companii aeriene iti ofera si varianta de a-ti face un upgrade atunci cand calatoresti, astfel incat sa zbori la clasa I si sa te bucuri de tot confortul.

Impacheteaza-ti bagajul in mod inteligent

Bagajul pentru o calatorie de afaceri cuprinde in special tinute office, pe care sa le poti purta la intalnirile cu diversi parteneri sau colegi. Cel mai mare risc este ca hainele tale sa ajunga sifonate la destinatie. Pentru a preveni acest lucru, ai la indemana trei solutii utile. In primul rand, poti alege o geanta de voiaj compartimentata special pentru a cara costume sau tinute business fara a le sifona. Pe de alta parte, poti cumpara un fier de calcat de voiaj, pe care sa il iei mereu cu tine cand calatoresti. In ultima instanta, poti intotdeauna sa verifici la hotelul la care te vei caza daca ofera servicii de curatare si calcare a hainelor sau daca iti pot pune la dispozitie un fier de calcat.