Ai ales de curand calea antreprenoriatului si iti doresti sa ai succes cu proiectul tau? Ai muncit pentru business plan, iar ideea este deja validata, dar vrei sa te asiguri ca ceea ce faci te ajuta sa fii un antreprenor de succes.



Iata care sunt caracteristicile cheie pe care sa le dezvolti si ce obiceiuri sa-ti formezi pentru a avea succes pe noul drum:

Deschiderea la schimbare si dorinta de a reusi

Un antreprenor de succes are energie si initiativa, iar aceste caracteristici il ajuta sa realizeze ceea ce isi propune. Pentru un antreprenor schimbarea este singura constanta in business. De aceea, deschiderea cu care adopti schimbarile si faptul ca nu te lasi blocat in vechi reguli iti da un imbold care te ajuta sa ai o afacere de succes.

Cel mai bun mod prin care iti hranesti dorinta de a reusi este sa participi la conferinte si evenimente de interes si sa te conecteazi cu persoanele care te inspira, cu care poti colabora in viitor. Un prim avantaj al conferintelor este ca intalnesti speakeri sau personalitati in domeniu care iti dau informatii relevante si o noua perspectiva asupra bussinesului. Te motiveaza sa vrei mai mult, sa inovezi, sa atingi urmatorul nivel in business-ul pe care il ai. Networking-ul la acest tip de evenimente este foarte valoros si trebuie fructificat pentru ca poate constitui bazele unei colaborari viitoare.

Disciplina in munca si increderea in sine

Incearca sa iti faci un program pe care sa il respecti ca să iti atingi obiectivele si sa elimini factorii disturbatori. De asemenea, incepe sa lucrezi in reprize de lucru de doua ore, cu pauze de 10 - 15 minute. In acest fel vei avea consistenta si vei indeplini taskurile pe care ti le-ai propus.

Increderea in sine si optimismul sunt caracteristici pe care toti antreprenorii le au. Daca tu nu crezi in tine si in ideile tale, nimeni nu va avea curajul sa creada in visul tau. De asemenea, competitia nu trebuie privita ca o amenintare si nu ar trebui sa te sperie. Dimpotriva, ar trebui sa te stimuleze sa faci lucrurile mai bine.

Pasiune pentru ceea ce faci si rezilienta in munca

Pasiunea este caracteristica definitorie a antreprenorilor de succes. Fie ca este vorba despre un business de furnizare servicii IT, fie de servicii de curatenie, ingredientul cheie pentru o afacere de succes este pasiunea care te impinge sa faci mai mult.

In acelasi timp, un antreprenor de succes nu renunta la visul sau si nu stie sa piarda, mereu are putere sa o ia de la capat si sa iti formuleze noi obiective pe care sa le atinga. Daca vrei sa te bucuri de succes trebuie sa muncesti mult (poate mai mult decat angajatii tai) si sa nu renunti la implinirea obiectiului final, chiar daca, pe parcurs, inveti din greseli, faci ajustari si schimbi tacticile.

Pasiunea, rezilienta in munca, dorinta de a reusi si capacitatea de a avea un program disciplinat sunt cateva din caracteristicile care iti cresc sansele de reusita la inceput de drum.