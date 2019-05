Initierea in antreprenoriat poate fi o lectie destul de dura uneori. Succesul unui startup este prea rar imediat, oricat de grozava ar fi ideea din spatele lui sau solutia pe care o ofera consumatorilor.



A fi un antreprenor de succes implica pasiune, munca, perseverenta, si, desigur, capacitatea de a oferi publicului tinta raspunsurile (traduse in produse sau servicii) de care are nevoie. Daca te afli la inceput de drum in aceasta nisa sau daca intentionezi sa te initiezi in curand, aceste sfaturi si recomandari trebuie sa fie piatra de temelie a crezului tau:

Fii pasionat

Pasiunea este motorul care va face strategia de business sa functioneze, iar perseverenta este cea care iti va asigura locul pe piata pe termen lung. Implica-te trup si suflet in ceea ce faci, investeste in propria instruire si invata ceva nou cat de des ai ocazia. Inscrie-te la un curs de antreprenoriat intensiv, participa la workshopuri din industrie si nu rata oportunitatea evenimentelor in cadrul carora poti afla lucruri noi si poti cunoaste oameni relevanti in domeniul afacerilor.

Fii pregatit pentru orice

Succesul poate fi obtinut doar prin munca si perseverenta, indiferent de domeniul in care activezi si de obiectivele pe care ti le-ai setat. In cazul start up-urilor, provocarile sunt numeroase. Fii pregatit pentru ele, fii pregatit pentru orice se poate intampla in defavoarea businessului tău, fii pregatit pentru neprevazut si construieste-ti strategia de business dupa acest crez.

Alege-ti modele, teluri si cai de acces

Care este antreprenorul pe care il admiri cel mai mult? In ce fel a facut el lucrurile diferit si prin ce s-a facut remarcat in domeniu? Care a fost strategia lui si cum a obtinut succesul? Gandeste-te la toate aceste lucruri si stabileste cu precizie care sunt modelele pe care le admiri, telurile pe care vrei sa le atingi si caile de acces pentru a le atinge.

Bucura-te de micile succese

Dupa ce ti-ai stabilit obiectivele si strategia, imparte-le în obiective mai mici si stabileste un deadline pentru fiecare dintre acestea. Fiecare pas pe care il faci este un succes si trebuie sarbatorit ca atare. Nu iti minimaliza reusitele, oricat de mici ar fi: bucura-te de ele asa cum se cuvine; la urma urmei, fara oricare dintre aceste pietre de hotar iti va fi imposibil sa iti atingi obiectivul principal.

Fa-ti temele cum se cuvine

Fii mereu la curent cu ceea ce se intampla pe piata si în industrie. Urmareste tendintele domeniului, dar si schimbarile pe care le fac reprezentantii acesteia. Intereseaza-te care companii mari au fuzionat si de ce, cauta oportunitati pentru a gasi tu insuti potentiali colaboratori, investitori sau noi furnizori. Doar daca stii tot ce misca in domeniu vei putea profita la timp de astfel de oportunitati unice.

Construieste-ti o echipa puternica

Bunii profesionisti stau mereu in spatele afacerilor reusite. Indiferent care iti sunt nevoile in ceea ce priveste resursele umane, daca ai nevoie sa angajezi ingineri, IT-isți, cercetatori sau alti specialisti, trebuie să investesti in cei mai buni sau sa te asiguri ca vor deveni cei mai buni. Investeste in instruirea lor in aceeasi masura in care investesti in a ta, dar si in strategii si activitati care pot asigura coeziunea echipei. Cu o astfel de echipa puternica de profesionisti, o jumatate din succesul tau este asigurat.