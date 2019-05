Senatorul liberal Florin Citu sustine ca CFR Calatori avea profit in 2016, iar acum are o gaura de 431 milioane lei.



"Gaura de 100 milioane euro la CFR Calatori- sau cum foloseste Dragnea companiile de stat pentru a fura bani publici!

CFR Calatori avea profit in 2016. Acum are o gaura de 431 milioane lei. Evolutia este halucinanta pentru doar trei ani de zile.

Mai ales avand in vedere calitatea serviciilor care este mai proasta de la un an la altul.

Unde se duc banii?

O mare parte direct la Dragnea si infractorii lui prin asa zisele “cheltuieli de investitii” sau “cheltuieli de bunuri si servicii”.

Prin aceste doua categorii ajung la Dragnea aproape un miliard de lei. Daca acesti bani ajungeau la investiti sau bunuri si servicii rezultatul s-ar fi vazut. Curtea de Conturi, DIICOT?

A doua destinatie, salarii. JUMATATE din cheltuielile CFR CALATORI sunt pentru salarii- peste un miliard de lei. Salariul mediu este de 6000 de lei.

Si acum partea cea mai nesimtita din toata aceast poveste.

CFR Calatori a dat bonusuri

Desi pierderile sunt enorme si in crestere de la un an la altul, CFR CALATORI a dat si bonusuri. Sa va zic sumele ca sa intelegeti cum sunt capusati banii dumneavoastra.

In 2017 bonusuri de 40 milioane lei!

In 2018 bonusuri de 50 milioane lei! (adica peste 10 milioane euro, ca sa fie clar).

In 2019 bonusuri de 56 milioane lei la o pierdere de 431 milioane lei. Asta inseman sa fii mafiot!

CFR calatori este imaginea perfecta a modului in care gasca de infractori condusa de Liviu Dragnea, ajutat de Calin Popescu Tariceanu, administreaza Romania.

Asa cum creste in fiecare an GAURA la CFR Calatori, asa creste si GAURA la buget. In acelasi timp creste si GAURA din buzunarele voastre.

Curtea de Conturi tace. Parlamentul tace. Niciuna din comisiile de ancheta pe care le-am cerut pana acum nu a fost aprobata. Deocamdata. Dar eu va promit ca toti care au furat bani publici vor raspunde", a scris Florin Citu pe Facebook.