Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, "trebuie sa raspunda pentru harababura cu transferul contributiilor sociale care ar fi trebuit sa creasca salariile cu 25% in sectorul public si cu 17% 'netul' din sectorul privat sau macar sa reduca deficitul de la bugetul de pensii".





"Datele privind executia bugetara din primul trimestru, publicate zilele acestea, arata ca dupa niciun an de zile, transferul contributiilor sociale la angajat este un experiment PSD ESUAT in intregime.

Mama Minciunilor, Olguta Vasilescu, trebuie sa raspunda pentru harababura cu transferul contributiilor sociale care ar fi trebuit sa creasca salariile cu 25% in sectorul public si cu 17% 'netul' din sectorul privat sau macar sa reduca deficitul de la bugetul de pensii. Dar tot ceea ce s-a facut cu aceasta manevra a fost #NimicPSD.

Mai intai, ministrul Minciunilor din PSD, Olguta Vasilescu, a spus ca salariile vor creste pentru toti, ba chiar 'NETUL' salariilor din privat va creste cu 17% dupa transferul contributiilor.

Insa, cand cei din sectorul IT sau persoanele cu activitati independente au reclamat ca reducerea impozitului pe venit, pentru ei, nu compenseaza cresterea salariului brut la care se aplica noile taxe mai mari, Mama Minciunilor a venit in Parlament si a declarat ca 'Nu am spus niciodata ca salariile NU vor scadea'.

Scaparea Olgutei si a colegilor ei la fel de analfabeti economici din PSD a fost ca transferul contributiilor va reduce deficitul de la bugetul asigurarilor sociale de stat si ca nu va mai fi nevoie de alte transferuri intre bugetele statului pentru a asigura plata pensiilor.

Dar, ce sa vezi, nici aceasta minciuna a pesedistilor, cusuta cu ata alba, nu a tinut nici macar un an de zile pentru ca in acest an, bugetul asigurarilor sociale de stat are un deficit imens de 1,5 miliarde de lei dupa numai trei luni.

Ca sa intelegem cat de mare a fost aceasta prostie pe care ministrul Minciunilor, Olguta Vasilescu, a inghitit-o pe nemestecate, este suficient sa ne uitam cum arata executia bugetului de asigurari sociale de cand PSD a preluat guvernarea.

Bugetul asigurarilor sociale a avut un excedent de 360 milioane lei in primul trimestru din 2017, cand PSD a preluat guvernarea, si s-a mentinut pe excedent la 110 milioane lei si in 2018 dupa transferul contributiilor. Surpriza, insa, aceasta scamatorie care ar fi avut un singur argument, sa acopere gaurile din bugetul asigurarilor sociale, in primele trei luni din 2019 produce un deficit extrem de ingrijorator de 1,5 miliarde de lei.

Deci, prin manevra lor prosteasca, cu transferul contributiilor scociale, nu numai ca salariile nu au crescut cu 25% in sectorul public decat pe hartie si nici vorba de o crestere cu 17% in sectorul privat, ba chiar a dus la scaderi pentru cei care inainte aveau impozit zero pe venituri (salariile din IT) si a mai provocat si o gaura imensa la bugetul asigurarilor sociale de stat numai dupa primele trei luni din 2019.

Este tot mai clar pentru toata lumea ca prostia PSD fara margini a stricat economia si baga bugetul Romaniei in criza. Romanii s-au saturat de aceasta guvernare haotica si falimentara care trebuie schimbata pana nu este prea tarziu.

PNL este forta schimbarii! Totul incepe cu un vot, pe 26 mai", a scris Danca pe Facebook.