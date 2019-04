Atunci cand Mario Draghi a criticat administratia Trump pentru ca pune presiuni politice asupra Rezervei Federale americane, este posibil ca presedintele Bancii Centrale Europene sa se fi gandit la problemele mai aproape de casa, informeaza Financial Times.



"Cu siguranta sunt ingrijorat cu privire la independenta bancilor centrale in alte tari, in special in SUA, cea mai importanta jurisdictie din lume", a declarat Mario Draghi cu ocazia reuniunii de primavara a Fondului Monetar International. Vorbind despre problemele cu care se confrunta BCE, Mario Draghi a glumit spunand ca institutia pe care o conduce are avantajul ca primeste sfaturi din partea a 19 guverne, astfel ca aceste sfaturi sunt in general contradictorii. Insa chiar si asa zona euro nu este imuna la atacuri venite din partea politicienilor europeni.

De exemplu, fostul ministru german de Finante, Wolfgang Schauble, l-a acuzat pe Mario Draghi ca este de vina pentru cresterea popularitatii partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), scrie Agerpres.

In plus, unii dintre cei care lucreaza in bancile centrale din Europa se lupta cu politicienii care incearca sa influenteze politica monetara. De exemplu, in Grecia guvernatorul Bancii Centrale, Yannis Stournaras, a fost amenintat cu arestarea de catre unii membri ai partidului Syriza, aflat la putere.

Aceste lupte pentru putere sunt agravate de faptul ca responsabilitatea pentru nominalizarea celor 19 din cei 25 de membri ai consiliului guvernatorilor BCE apartine capitalelor statelor membre care pot desemna orice guvernator doresc. Acest proces pare inconsecvent cu alte sisteme de numire la nivel european. Asa cum a mentionat fostul guvernator al Bancii Centrale a Ciprului, Panicos Demetriades, BCE prin organismul sau de supervizare bancara poate decide cine face parte din consiliile de administratie ale bancilor private. Dar cu toate acestea nu are niciun cuvant de supus asupra majoritatii oficialilor care fac parte din propriul sau cadru institutional.

Potrivit lui Panicos Demetriades, o posibila solutie pentru BCE ar fi sa isi infiinteze reprezentante in capitalele celor 19 state membre ale zonei euro.

"FMI are astfel de reprezentante. Daca BCE ar urma acelasi exemplu acest lucru i-ar permite sa cunoasca situatia la fata locului. De asemenea ar ajuta BCE pentru ca ar putea sa explice ce face institutia politicienilor locali, care deseori vad BCE ca o institutie indepartata dintr-o alta tara si nu inteleg ce poate si ce nu poate face", a spus Demetriades.

Crearea unor legaturi mai puternice intre BCE si guvernele nationale nu ar fi un panaceu dar orice instrument care stimuleaza dezbaterea si intelegerea la nivel european este binevenit, subliniaza Financial Times.