Andrei Caramitru sustine ca economia incepe sa se sufoce si reaminteste ceea ce a spus deja din luna decembrie, si anume ca "riscul de a intra in recesiune grava este maxim in anul acesta".



"Economia incepe sa se sufoce.

Am scris deja in Decembrie ca riscul de a intra in recesiune grava este maxim in anul acesta. Ei - lucrurile stau mai rau mult mai repede decat ne asteptam. Primul semn grav a aparut - nu mai exista cash in conturile firmelor - pentru ca firmele mari incep sa amane platile catre cele mai mici pentru a-si compensa scaderile de business.

Stirea de mai jos este groaznica: 'Bancile au refuzat la inceputul acestui an plati cat pentru un an (!!!), dupa ce bancherii nu au gasit suficiente lichiditati in conturile clientilor care au initiat platile'.

O sa revin cu o analiza detaliata care sa va explice cum incep sa explodeze toate supapele. Si cum vom intra in colaps mai repede decat va Imaginati", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.