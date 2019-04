Evenimentele organizate de companii sunt o ocazie buna pentru a cunoaste oameni-cheie din domeniul in care lucrezi, pentru a-ti largi reteaua de cunostinte si a lega cateva relatii care se pot dovedi benefice pentru cariera ta, pe viitor. In acelasi timp, pentru ca te vei afla in prezenta multor persoane pe care nu le cunosti, este important sa te asiguri ca vei face o buna prima impresie si ca nimic nu iti va compromite sansele de a te face remarcata.



O prima impresie buna depinde de mai multi factori. Unul dintre acestia este reprezentat de tinuta. O vestimentatie nepotrivita pentru contextul respectiv iti poate pune o eticheta de care vrei sa te feresti sau care nu ti se potriveste. De aceea, este bine sa te asiguri ca tinuta pe care o porti la un eveniment corporate reflecta exact mesajul pe care vrei sa il transmiti despre tine. Iata cateva reguli pe care este indicat sa le respecti:

Evita hainele provocatoare

Chiar daca evenimentul la care participi are loc intr-un cadru mai relaxat, este esential ca tinuta ta sa se inscrie in regulile decentei de care tii cont atunci cand mergi la serviciu. O rochie prea scurta ori un decolteu prea adanc pot transmite un mesaj gresit despre profesionalismul tau, chiar daca esti unul dintre cei mai competenti oameni in domeniu. In schimb, alege tinute smart-casual sau office, pe care le poti transforma cu ajutorul accesoriilor.

O rochie de tip cocktail, accesorizata cu un colier fin si o pereche de cercei rafinati, va crea o tinuta corecta, care va fi admirata de toti cei din jur. Costumele cu croiala masculina sunt si ele o optiune excelenta, mai ales daca nu te simti in largul tau atunci cand porti fuste sau rochii. Tot prin accesorizare, un costum poate dobandi un plus de farmec si feminitate, astfel incat sa indulcesti un look destul de riguros.

Alege niste incaltari comode

Daca nu esti obisnuita sa porti tocuri, nu te simti obligata sa te incalti in pantofi inalti la un eveniment corporate. Pe langa faptul ca nu te vei putea concentra la conversatiile cu cei invitati (pentru ca nu te simti confortabil), risti sa ai un aer caraghios chinuindu-te sa inveti atunci sa mergi cu acest tip de incaltaminte. In schimb, poti alege niste pantofi eleganti, dar comozi, ori niste sandale cu platforma, care sa nu iti provoace dureri si care sa nu te incomodeze in mers.

In schimb, daca te simti bine pe tocuri, poti purta si cei mai inalti pantofi din garderoba ta. Ai grija doar sa nu alegi o pereche noua de pantofi, pe care nu i-ai mai purtat, pentru a evita durerile cauzate de bataturi.

Opteaza pentru un clutch elegant

Renunta la geanta voluminoasa si alege un plic sau un clutch elegant, in care sa iti incapa telefonul, cartile de vizita si cateva produse de machiaj, pentru retusare. Va trebui sa te asiguri ca ai mereu telefonul la indemana sau cartea de vizita, astfel incat sa poti face usor schimb de contacte cu persoanele pe care le intalnesti.

Accesorizeaza-te cu stil

Atunci cand urmeaza sa participi la un eveniment imediat dupa programul de lucru si nu ai timp sa treci pe acasa pentru a-ti schimba complet tinuta, cateva accesorii bine alese pot face diferenta si iti pot transforma outfit-ul. Evita accesoriile voluminoase, precum coliere opulente sau bratarile cu strasuri, si alege in schimb accesorii discrete, dar de calitate. De asemenea, ai grija sa nu te supraaccesorizezi. Bijuteriile pe care le porti ar trebui sa iti sublinieze delicat trasaturile si sa iti puna tinuta in valoare, fara sa distraga toata atentia de la hainele pe care le porti.

Daca tii cont de aceste sfaturi vestimentare, look-ul tau va fi unul adecvat oricarui eveniment corporatist la care participi. La fel, impresia pe care le-o vei lasa oamenilor importanti pe care ii vei cunoaste ar putea sa iti ajute pe viitor cariera.