Senatorul liberal Florin Citu sustine ca PSD-ALDE nu au avut bani si nu au bani sa plateasca pensiile si salariile, ca fura banii de la investitii, de la aparare si cresc taxele.



"PSD-ALDE nu au avut bani si nu au bani sa plateasca pensiile si salariile.

In fiecare an trebuie sa faca tot felul de manevre pentru a putea sa plateasca. Pe de-o parte fura din banii alocati altor sectoare prin buget iar pe de alta parte cresc taxe si accize.

DACA ar fi existat bani, nu era nevoie de aceste mizerii.

Concret. In 2017 PSD+ALDE au furat 1.6% din PIB alocati prin buget investitiilor si i-au folosit pentru plata salariilor si pensiilor. In 2018 au furat 1.3% din PIB de la investitii si i-au folosit pentru pensii si salarii si ajutoare sociale. Banii cheltuiti pentru investitii ca procent din PIB au ramas la minim istoric pentru cei doi ani.

DAR si mai GRAV este ca au furat, in 2017 0.3% din PIB si in 2018 0.2% din PIB, din banii alocati pentru inzestrarea armatei. Aici este clar un caz de subminarea sigurantei nationale. Avand in vedere legaturile stranse la MFP cu Rusia, nu este de mirare.

Si tot nu ajungeau banii pentru pensii speciale, salarii si ajutoare sociale.

Au introdus TAXE noi, au reintrodus supracciza, au plafonat preturi, au distrus economia cu OUG 114 etc. Astazi romanii platesc din venitul lunar 32% catre stat fata de 20% in 2016. Mai mult, din venitul lunar romanii aloca cu aprope 10% mai putin consumului.

Inca o DOVADA ca situatia finantelor publice este dezastruoasa. PSD recunoaste ca a mintit si NU REDUCE TVA la 18% in 2019.

Din contra, ne anunta ca vine cu noi taxe pe care, asa cum anunta Teodorovici in decembrie 2018 cand prezenta OUG 114 romanilor, “le asteapta toti romanii si mediul de afaceri in special”.

PSD+ALDE- fura banii de la investitii, de la aparare si cresc taxele. Atat.

P.S. Astazi motiune simpla la senat impotriva intereselor Federatiei Ruse in Romania", a scris Citu pe Facebook.