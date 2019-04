Senatorul PNL, Florin Citu, sustine ca "inscaunarea lui Teodorovici in fotoliu de ministru a intrerupt un mod de lucru cu care se obisnuisera pietele", iar venirea sa la ministerul de Finante a insemnat si "masluirea datelor din executia bugetara".





"Criza si gaura lui Dragnea la buget confirmate de executia bugetara!

Ministerul Finantelor Publice a publicat executia bugetara pentru luna februarie pe 1 aprilie.

Astazi va prezint dovada ca au fundamentat bugetul pe date false.

Inscaunarea lui Teodorovici in fotoliu de ministru a intrerupt un mod de lucru cu care se obisnuisera pietele.

Executia bugetara pentru luna anterioara se publica in data de 25 a lunii viitoare.

Venirea lui Teodorovici a insemnat imediat si masluirea datelor din executia bugetara. Masurile socialiste luate de PSD+ALDE in 2017 si-au facut efectul in 2018. Efectul trebuia ascuns.

De la o luna la alta a crescut numarul de zile de intarziere la publicarea executiei bugetare.

Gaura la buget este din ce in ce mai mare si este necesar de la o luna la alta ca un volum mai mare de date sa fie masluit. Pentru asta este nevoie de timp.

Sunt doua lucruri in aceasta executie pe care vreau sa le evidentiez. Ma refer doar la doua pentru ca acestea confirma ce am tot spus despre situatia de criza in care se afla Romania si reprezinta dovada clara ca PSD+ALDE MINT si MANIPULEAZA.

In primul rand, investitiile. Asa cum am spus NU se vor face investitii nici in 2019.

Dupa primele doua luni cheltuielile cu investitiile sunt de 1.7 miliarde lei. Mai mici decat in 2018 si 2016, ani in care investitiile au ajuns la minime istorice.

Citu: PSD-ALDE mint. Nu vor face niciun fel de investitii

Astfel, si in 2019 PSD+ALDE MINT. Nu vor face niciun fel de investitii, vor cheltui banii pentru baronii locali si bazinul electoral al PSD+ALDE, oameni care depind de stat.

Un avertisment pentru cei care depind de PSD+ALDE si continua sa-i sustina pentru ca li se promit tot felul de mariri pe hartie. Criza economica va loveste in primul rand pe dumneavoastra. Ar trebui sa fiti primii care sa cereti investitii.

In al doilea rand, BOMBA. NU exista niciun surplus la bugetul asigurarilor sociale. Exact cum am estimat. Dupa doua luni deficitul este de 1.7 miliarde lei.

Deficitul la bugetul de pensii este foarte important in contextul legii bugetului de stat pentru 2019.

Legea bugetului si legea plafoanelor au luat in calcul un surplus la bugetul de pensii in 2019. Asta inseamna ca nu exista nicio influenta asupra deficitului bugetului general consolidat asa cum a fost prezentat in Parlament.

Mai simplu si sa fie foarte clar. Dupa primele 2 luni, daca la bugetul de pensii ar fi fost surplus atunci deficitul bugetar ar fi fost de 3.5 miliarde lei si nu de 5.2 miliarde lei.

In acest ritm deficitul bugetar pe cash ajunge la 3.5% din PIB in acest an. Este estimarea mea pentru 2019 dar si a CE si altor institutii priivate si chair agentii de rating.

DEFICITUL la bugetul de pensii reprezinta DOVADA ca bugetul pentru 2019 este construit pe date false. Daca ar fi folosit datele reale ale executiei bugetare din 2018 ar fi trebuit sa vina in Parlament cu un buget estimat pentru 2019 de cel putin 3.5% din PIB sau ar fi trebuit sa taie din cheltuieli.

Este clar de ce nu vor sa publice executia bugetara la timp? Este clar de ce nu ne lasa sa investigam in detaliu excutia bugetara pentru 2018? Pentru mine este clar.

Inca un lucru. Functionarii din MFP care ii ajuta pe Dragnea, Teodorovici, Valcov sa ascunda informatii sa prezinte date false, asa cum au facut la buget, si sa nu respecte tratatele semnate de Romania cu UE trebuie sa stie ca PLEACA ACASA cu echipa de infractori pe care au ajutat-o sa stea la putere. Toti vor raspunde personal", a scris Florin Citu pe Facebook.