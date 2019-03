Modificarile la Ordonanta 114 se bazeaza foarte mult pe elementele si datele transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), institutie care a si avizat documentul in forma sa actuala, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, dupa sedinta Consiliului Economic si Social (CES).



"Va pot spune clar ca, astazi, ROBOR-ul este peste 3%, deci 3,23% la trei luni. La tranzactii, noul indice de referinta este 2,60%, este o diferenta in minus. Noi ne-am bazat foarte mult pe ceea ce Banca Nationala a Romaniei ne-a trimis ca si elemente, date, argumente, justificari. Este acelasi document pe care si Banca Nationala l-a acceptat. Va reamintesc ca Ordonanta, in forma ei de astazi, este avizata si de Banca Nationala a Romaniei. In rest, sunt incercari ale unora de a crea din nou o discutie care nu ar trebui sa existe", a spus Teodorovici.

Intrebat daca nu ar trebui sa fie publice calculele realizate de BNR, legate de indicele ROBOR, ministrul Finantelor a subliniat ca "sunt informatii care se discuta si se analizeaza in cadrul unui grup de lucru" si ca "nu pot sa iasa in public".

"Anumite date sunt confidentiale, pentru ca se refera la partea de banci si aici exista un caracter in baza legii pe care BNR trebuie sa-l respecte. Adica sunt informatii care se discuta si se analizeaza in cadrul unui grup de lucru, dar ele nu pot sa iasa in public, pentru ca sunt date care apartin fiecarei banci in parte si e o chestiune de concurenta intre banci. In schimb, acea medie aritmetica intre dobanzile de la tranzactiile interbancare sunt chestiuni clare, pentru ca se afiseaza pe site-ul Bancii Nationale", a afirmat demnitarul.

Teodorovici: Va fi o concurenta intre banci

Teodorovici a adaugat ca, momentan, nu exista o estimare a numarului de persoane care vor beneficia de noul indice de referinta, calculat pentru creditele viitoare.

"Va fi decizia fiecarui client care are un imprumut in lei sa faca sau nu o solicitare de refinantare. Va fi o discutie cu banca. Este o chestiune pe care nu o putem anticipa astazi (cate persoane isi vor refinanta creditele, n.r.)... In schimb, va fi o competitie intre banci pentru a refinanta aceste imprumuturi in baza acestor solicitari din partea clientilor pentru a-si mentine acele imprumuturi in portofoliu si pentru a-si mentine cota de piata. Ganditi-va ca daca alte banci vin si refinanteaza, si clientii se muta catre acea banca, atunci cota de piata a acelei banci creste si banca perdanta va trebui sa plateasca taxa pe care noi am mentinut-o in aceasta Ordonanta. Deci, va fi o concurenta intre banci si va fi dorinta bancilor de a finanta economia reala, ceea ce se si doreste prin aceasta Ordonanta", a subliniat Eugen Teodorovici.

Miercuri, consultantul de strategie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu, declara pentru Agerpres ca o Ordonanta de Urgenta nu poate sa contribuie la ieftinirea creditului in Romania, aceasta fiind in primul rand un act fiscal, iar printr-un act fiscal nu se poate schimba nivelul dobanzilor la creditele pe care le dau bancile.

"Inca nu stiu exact cum va arata (...) dupa sedinta de Guvern acest document. Ceeea ce pot sa va spun este ca nu am cum sa cred ca o ordonanta de urgenta poate sa contribuie la ieftinirea creditului in Romania. O ordonanta de urgenta este in primul rand un act fiscal. Guvernul gestioneaza fiscalitatea, politica fiscala si are tot dreptul sa fiscalizeze in aceasta tara si normal ca are tot dreptul sa introduca impozite pentru banci, bineinteles respectand legitatile economice. Pentru ca acesta este un lucru important. Dar aceasta nu inseamna ca printr-un act fiscal se poate schimba nivelul dobanzilor la creditele pe care le dau bancile, fie la ipotecare, fie pentru creditele de consum, fie pentru populatie", a spus Vasilescu, precizand ca este un punct de vedere personal.

Oficialul BNR a dat si exemplu cotatiilor de miercuri pe trei luni si sase luni, dar si media pe luna februarie. Astfel, media pe luna trecuta este de 3,37%, cel pe trei luni este miercuri de 3,23%, iar la sase luni de 3,32%. "Piata are capriciile ei, ca are si capricii, piata are regulile ei si piata respecta in primul rand legitatile economice. In Constitutia Romaniei se spune ca economia Romaniei este economie de piata si cand piata este dirijata de legitati economice, este o iluzie sa crezi ca pot fi reduse dobanzile bancare prin directive", a mai spus consultantul de strategie al BNR.

Acesta a mentionat ca BNR a primit o solicitare oficiala pentru un punct de vedere, institutia a trimis un document substantial, dar acesta nu este public si nu poate fi facut public decat de Guvernul Romaniei, destinatarul documentului.

Dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, se arata in proiectul de Ordonanta de urgenta care modifica OUG 114/2018.